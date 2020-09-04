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Mert Hakan yandaş sakatlığı nedeni ile kadrodan çıkarıldı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 04.09.2020 22:11 | Son Güncelleme

Macaristan maçı sonrasında sağ kasığında ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, Milli Takım'ın Sırbistan maçı kadrosundan çıkarıldı.

Mert Hakan yandaş sakatlığı nedeni ile kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım, bugün Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda bir yenilenme antrenmanı yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, Macaristan müsabakası sonra sağ kasığında ağrı hisseden ve tedavi sürecini kulübünde geçirmesi uygun görülerek aday kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş katılmadı.

A Milli Takım kafilesi, 6 Eylül'deki Sırbistan karşılaşması için yarın saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas'tan Belgrad'a hareket edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, yarın müsabakanın oynanacağı Rajko Mitić Stadı'nda TSİ 20.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay yıldızlılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 21.00'de stadyumda gerçekleştirecek.

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