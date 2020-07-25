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Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması

SİVASSPOR HABERLERİ  | 25.07.2020 23:55 | Son Güncelleme

Sivasspor'da sezona damga vuran isimlerden Mert Hakan Yandaş konuştu.

Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması

Sivasspor'da sezonun yükselen isimlerinden Mert Hakan Yandaş, sezonun son maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sezonu değerlendiren Mert Hakan, "Bu sene hayal gibiydi. Gönül isterdi ki galibiyetle veda edelim ama olmadı. Sivas şehrine yakışır mücadeleyi verdik. Bazen iyi, bazen kötü gitti. Sivas şehri, Sivas taraftarı Türkiye'nin de beğenisini kazandı. Sivasspor'u çıkarabildiğimiz kadar yukarı çıkarmak istiyorduk." dedi.

FENERBAHÇE SORUSUNA CEVAP

Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceği sorulan oyuncu, "Transfer sezonu zannediyorsam 4 ya da 5'i açılıyor, o gün gerekli açıklamalar yapılır. Şu anda benim bir şey demem doğru olmaz ama Sivas'a veda etmek isterim. Mert Hakan olarak Sivas'a ait oldum, Sivas şehri bana hayatımı kazandırdı. Şu anda yaşadığım her şeyi Sivasspor'a borçluyum. Hatalarımız, kusurlarımız olsu, haklarını helal etsinler ama Sivasspor'a saygısızlık yapmayı aklımın ucundan geçirmedim. Bundan sonra onların taraftarıyım, seneye bu seneden daha başarılı olmak istiyoruz." cevabını verdi.

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