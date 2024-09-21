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Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray paylaşımı geldi! Rakip taraftarları kızdıran sözler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.09.2024 10:08
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Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu akşam yapacakları derbiyle tarihte 401. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, derbiye çok az bir süre kala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray paylaşımı geldi! Rakip taraftarları kızdıran sözler...
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile Trendyol Süper Lig’de sezona 5 maçta 13 puan toplayarak başlayan Fenerbahçe, bu akşam sahasında oynayacağı derbide Galatasaray’ı yenmek ve 32 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Oyuncuların da ekstra motivasyon ile hazırlandığı Galatasaray maçı öncesi Mert Hakan'dan paylaşım geldi.

GEÇEN SENEDEN ANILAR PAYLAŞTI

Geçen sene oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçına ait görüntüler ve ses kayıtları paylaşan Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturdu.

İÇ SAHADA 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, 4 Kasım 2023’te Trabzonspor’a karşı aldığı 3-2’lik mağlubiyetin ardından evindeki 15 lig karşılaşmasında yenilgi yaşamadı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy’de 10 galibiyet, 3 beraberlik alan Kanarya, bu sezon da 2 maçı kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, iç sahadaki son 8 mücadelede ise hanesine 3 puan yazdırdı.

GEÇEN SEZON GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ezeli rakibiyle oynadığı lig maçlarında kalesini gole kapattı. Kadıköy’de oynanan derbi golsüz tamamlanırken, Rams Park’ta da 1-0’lık sonuçla kazanan Fenerbahçe oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe galatasaray
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