Mert Hakan Yandaş'tan sert tepki! "Kalemimin kırıldığını biliyorum"

SON DAKİKA: PFDK'nın 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği Mert Hakan Yandaş ilk kez konuştu. Yandaş, "Günah keçisi seçildim, kalemim kırıldı." dedi. Fenerbahçe'den de konuyla ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş kararı sonrası, tecrübeli futbolcudan ilk tepki geldi. PFDK tarafından bahis eylemi gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Mert Hakan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu.

Mert Hakan Yandaş tan sert tepki! "Kalemimin kırıldığını biliyorum" 1

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK), bahis eylemi nedeniyle Mert Hakan Yandaş’a verdiği bir yıllık men cezası spor kamuoyuna bomba gibi düştü. Verilen ağır ceza sonrası savunmaya geçen milli futbolcu, kararın adaletsiz olduğunu savunarak sitem dolu bir mesaj yayımladı. Sürecin henüz bitmediğini ve Tahkim Kurulu’na başvuracaklarını belirten tecrübeli oyuncu, kendisinin bir "günah keçisi" olarak kurban edildiğini iddia etti.

"Avukatlarım,büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar.Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim.Kalemimin kırıldığını biliyorum."

"SADECE BENİ CEZALANDIRMIYORSUNUZ"

Mert Hakan Yandaş tan sert tepki! "Kalemimin kırıldığını biliyorum" 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Mert Hakan Yandaş, yaptığı açıklamada kararın sadece profesyonel kariyerini değil, ailesini de etkilediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Hakkımda verilen haksız,adaletsiz kararın değişeceğini hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum ve bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım… Umarım benimde bir ailemin olduğunu sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz…

Fenerbahçe yönetiminin ve hukuk müşavirliğinin, Mert Hakan için verilecek cezayı en aza indirmek adına kapsamlı bir itiraz dosyası hazırladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI!

Mert Hakan Yandaş tan sert tepki! "Kalemimin kırıldığını biliyorum" 3

Kamuoyuna Bilgilendirme

Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir.

Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır.

Kulübümüz, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve özellikle masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilemiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Kaptanımız Mert Hakan Yandaş’ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

