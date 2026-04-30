Mert Hakan Yandaş'tan sert tepki! "Kalemimin kırıldığını biliyorum"

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş kararı sonrası, tecrübeli futbolcudan ilk tepki geldi. PFDK tarafından bahis eylemi gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Mert Hakan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu.

MERT HAKAN YANDAŞ’TAN CEZA SONRASI SERT TEPKİ! "KALEMİMİN KIRILDIĞINI BİLİYORUM"

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK), bahis eylemi nedeniyle Mert Hakan Yandaş’a verdiği bir yıllık men cezası spor kamuoyuna bomba gibi düştü. Verilen ağır ceza sonrası savunmaya geçen milli futbolcu, kararın adaletsiz olduğunu savunarak sitem dolu bir mesaj yayımladı. Sürecin henüz bitmediğini ve Tahkim Kurulu’na başvuracaklarını belirten tecrübeli oyuncu, kendisinin bir "günah keçisi" olarak kurban edildiğini iddia etti.

"Avukatlarım,büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar.Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim.Kalemimin kırıldığını biliyorum."

"SADECE BENİ CEZALANDIRMIYORSUNUZ"

Mert Hakan Yandaş, yaptığı açıklamada kararın sadece profesyonel kariyerini değil, ailesini de etkilediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Hakkımda verilen haksız,adaletsiz kararın değişeceğini hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum ve bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım… Umarım benimde bir ailemin olduğunu sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz…

Fenerbahçe yönetiminin ve hukuk müşavirliğinin, Mert Hakan için verilecek cezayı en aza indirmek adına kapsamlı bir itiraz dosyası hazırladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI!

Kamuoyuna Bilgilendirme

Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir.

Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır.

Kulübümüz, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve özellikle masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilemiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Kaptanımız Mert Hakan Yandaş’ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.