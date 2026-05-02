Szymanski geri dönüyor! Galatasaray'dan '10 numara' sürprizi

Üst üste dördüncü şampiyonluk için bu akşam Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, Fenerbahçeli eski yıldızı gündemine oldu. Dries Mertens'in vedası sonrası 10 numara pozisyonunu dolduramayan sarı-kırmızılılar rotayı tanıdık isme çevirdi.
Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, Fransız kulübünde 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Üç sezon önce Galatasaray'ın radarına giren Polonyalı futbolcu, o dönem Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Ajansspor'da yer alan habere göre; Szymanski için menajerler Galatasaray’a teklif götürdü, ancak sarı-kırmızılı kulüp henüz bir cevap vermedi. Teknik direktör Okan Buruk'un kararı bekleniyor.
Galatasaray'ın 2023 yazında ilgilendiği Sebastian Szymanski, o dönemde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Polonyalı oyuncuyu Galatasaray'ın elinden aldıklarını belirterek, "Florya'nın kalbinden aldık" demişti.
Fenerbahçe formasıyla Galatasaray’a karşı 5 maçta mücadele eden Szymański, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
Szymanski'nin adı şimdi de Galatasaray’ın yeni sezon planlamasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu transfere onay verirse, Polonyalı yıldız 10 numara olarak takıma katılabilir.
