Szymanski geri dönüyor! Galatasaray'dan '10 numara' sürprizi

Üst üste dördüncü şampiyonluk için bu akşam Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, Fenerbahçeli eski yıldızı gündemine oldu. Dries Mertens'in vedası sonrası 10 numara pozisyonunu dolduramayan sarı-kırmızılılar rotayı tanıdık isme çevirdi.

SEBASTİAN SZYMANSKİ GALATASARAY'A

Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, Fransız kulübünde 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Üç sezon önce Galatasaray'ın radarına giren Polonyalı futbolcu, o dönem Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

GALATASARAY’DAN HENÜZ YANIT YOK

Ajansspor'da yer alan habere göre; Szymanski için menajerler Galatasaray’a teklif götürdü, ancak sarı-kırmızılı kulüp henüz bir cevap vermedi. Teknik direktör Okan Buruk'un kararı bekleniyor.

"FLORYA'NIN KALBİNDEN ALDIK" DEMİŞTİ

Galatasaray'ın 2023 yazında ilgilendiği Sebastian Szymanski, o dönemde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Polonyalı oyuncuyu Galatasaray'ın elinden aldıklarını belirterek, "Florya'nın kalbinden aldık" demişti.

GALATASARAY'A KARŞI BAŞARI: 5 MAÇTA 1 GOL

Fenerbahçe formasıyla Galatasaray’a karşı 5 maçta mücadele eden Szymański, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

YENİ SEZON İÇİN ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ

Szymanski'nin adı şimdi de Galatasaray’ın yeni sezon planlamasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu transfere onay verirse, Polonyalı yıldız 10 numara olarak takıma katılabilir.