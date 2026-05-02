Szymanski geri dönüyor! Galatasaray'dan '10 numara' sürprizi

Şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin eski yıldızı Sebastian Szymanski'ye imza attırmaya hazırlandığı iddia edildi.

Devrim Karadağ
POL Polonya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Rennes
Üst üste dördüncü şampiyonluk için bu akşam Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, Fenerbahçeli eski yıldızı gündemine oldu. Dries Mertens'in vedası sonrası 10 numara pozisyonunu dolduramayan sarı-kırmızılılar rotayı tanıdık isme çevirdi.

SEBASTİAN SZYMANSKİ GALATASARAY'A

Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, Fransız kulübünde 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Üç sezon önce Galatasaray'ın radarına giren Polonyalı futbolcu, o dönem Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

GALATASARAY’DAN HENÜZ YANIT YOK

Ajansspor'da yer alan habere göre; Szymanski için menajerler Galatasaray’a teklif götürdü, ancak sarı-kırmızılı kulüp henüz bir cevap vermedi. Teknik direktör Okan Buruk'un kararı bekleniyor.

"FLORYA'NIN KALBİNDEN ALDIK" DEMİŞTİ

Galatasaray'ın 2023 yazında ilgilendiği Sebastian Szymanski, o dönemde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Polonyalı oyuncuyu Galatasaray'ın elinden aldıklarını belirterek, "Florya'nın kalbinden aldık" demişti.

GALATASARAY'A KARŞI BAŞARI: 5 MAÇTA 1 GOL

Fenerbahçe formasıyla Galatasaray’a karşı 5 maçta mücadele eden Szymański, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

YENİ SEZON İÇİN ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ

Szymanski'nin adı şimdi de Galatasaray’ın yeni sezon planlamasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu transfere onay verirse, Polonyalı yıldız 10 numara olarak takıma katılabilir.

