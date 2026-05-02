Fenerbahçe'de Ederson krizi! Sadettin Saran noktayı koydu

Önce Çaykur Rizespor ve ardından Galatasaray maçlarındaki kötü performansı ve hataları nedeniyle puan kayıplarının oluşmasına yol açan Ederson, kaçan şampiyonluğun bir numaralı faili olarak görülüyor. Taraftarların Ederson'a tepkisi devam ederken Brezilyalı file bekçisinin gönderilmesi talep ediliyor.

11 MİLYON EURO'LUK MAAŞ YÜKÜ

Camia ve kulüp kurmayları da büyük ölçüde aynı görüşe sahip ancak oyuncunun yıllık 11 milyon Euro'luk maaşı ve Haziran 2028'e kadar devam eden sözleşmesi Fenerbahçe'nin karşısına büyük bir sıkıntı olarak çıkıyor.

SADETTİN SARAN KARARINI VERDİ

Bu nedenle başkan Saadettin Saran ve ekibinin, Ederson'la ilgili kararı yeni yönetime bırakmayı düşündüğü bildirildi.

32 yaşındaki file bekçisinin durumu 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurul sonrası netlik kazanacak.