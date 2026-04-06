Mert Hakan Yandaş'tan tepki çeken teşekkür mesajı! O ismi sildi, mesajda adını bile anmadı

Fenerbahçe’nin orta sahası Mert Hakan Yandaş, cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı. Mesaj kısa sürede taraftarların dikkatini çekerken, içeriği üzerine tartışmalar başladı.

ALİ KOÇ VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Yandaş’ın mesajında Ali Koç ismi özellikle koyu renkle öne çıkarıldı. Bu detay, taraftarlar arasında paylaşımın anlamı ve niyeti üzerine yorumlara yol açtı.

SADDETTİN SARAN’IN İSMİ YER ALMADI

Mesajda mevcut başkan Sadettin Saran’a teşekkür edilmemesi eleştirilerin odağı oldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşımlar, bu eksikliğin farkedilmesiyle birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

GÜNDEM OLDU

Bazı taraftarlar, Yandaş’ın mesajındaki tercihleri eleştirirken, bazıları ise Ali Koç’a özel vurgunun anlaşılabilir olduğunu belirtti. Tartışma sosyal medya gündeminde geniş yer buldu.