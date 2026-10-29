SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Mert Hakan Yandaş tazminat davası açtı!

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya üzerinden şahsına yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşım nedeniyle hukuki yollara başvurdu. Başarılı futbolcu, itibarını zedelediği gerekçesiyle ilgili kişi hakkında 65 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Mert Hakan Yandaş tazminat davası açtı!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Alanyaspor mücadelesiyle uzun bir aranın ardından formasına kavuşan ve son olarak Galatasaray derbisinde de görev yapan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, saha dışındaki bir gelişmeyle gündeme geldi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medyada şahsını hedef alan çirkin paylaşımlar için yargı yolunu seçti.

"ETİ YENMEYEN, AMA AVLANMASI ZARURİ BİR HAYVANDIR" PAYLAŞIMINA TAZMİNAT

Edinilen bilgilere göre, Hüsnü G. isimli sosyal medya kullanıcısının yaptığı bir paylaşımda Mert Hakan Yandaş'ı hedef alarak "M.H.Y. eti yenmeyen, ama avlanması zaruri bir hayvandır" şeklinde ifadeler kullandığı tespit edildi. Bu paylaşımın ardından sarı-lacivertli futbolcunun avukatı mahkemeye başvurdu.

"ONUR VE ŞEREFİNİ ZEDELEDİ"

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, söz konusu ifadelerin açık bir hakaret niteliği taşıdığı ve onuruna, şerefine düşkün olan futbolcunun kişilik haklarını derinden zedelediği vurgulandı. Yaşanan bu olay nedeniyle Mert Hakan Yandaş'ın derinden yaralandığı belirtilirken, Hüsnü G. hakkında 65 bin liralık manevi tazminat davası açıldığı kaydedildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdüFenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı! Gerçekleşirse tarihe geçerAbdullah Avcı'nın Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı! Gerçekleşirse tarihe geçer
Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Yeşilçam'da erotik filmlerde yer almıştı! Son hali gündemde

Yeşilçam'da erotik filmlerde yer almıştı! Son hali gündemde

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.