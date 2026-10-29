Mert Hakan Yandaş tazminat davası açtı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Alanyaspor mücadelesiyle uzun bir aranın ardından formasına kavuşan ve son olarak Galatasaray derbisinde de görev yapan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, saha dışındaki bir gelişmeyle gündeme geldi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medyada şahsını hedef alan çirkin paylaşımlar için yargı yolunu seçti.

"ETİ YENMEYEN, AMA AVLANMASI ZARURİ BİR HAYVANDIR" PAYLAŞIMINA TAZMİNAT

Edinilen bilgilere göre, Hüsnü G. isimli sosyal medya kullanıcısının yaptığı bir paylaşımda Mert Hakan Yandaş'ı hedef alarak "M.H.Y. eti yenmeyen, ama avlanması zaruri bir hayvandır" şeklinde ifadeler kullandığı tespit edildi. Bu paylaşımın ardından sarı-lacivertli futbolcunun avukatı mahkemeye başvurdu.

"ONUR VE ŞEREFİNİ ZEDELEDİ"

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, söz konusu ifadelerin açık bir hakaret niteliği taşıdığı ve onuruna, şerefine düşkün olan futbolcunun kişilik haklarını derinden zedelediği vurgulandı. Yaşanan bu olay nedeniyle Mert Hakan Yandaş'ın derinden yaralandığı belirtilirken, Hüsnü G. hakkında 65 bin liralık manevi tazminat davası açıldığı kaydedildi.