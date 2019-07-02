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Mert Kula Kayserispor’da

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 02.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor, Sarıyer’de forma giyen Mert Kula’yı kadrosuna kattı.

Mert Kula Kayserispor’da

Geçen sezon TFF 2.Lig ekiplerinden Sarıyer forması giyen 24 yaşındaki genç futbolcu yeni sezonda İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyecek. Gelecek vaadeden futbolcular arasında yer alan savunma oyuncusu Mert Kula bu hafta içi Kayseri’ye gelerek önce sağlık kontrolünden geçecek ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Mert Kula, daha önce İstanbul Gençlerbirliği, Kasımpaşa A.Ş, Menemenspor, Sarıyerspor formaları giydi.

Süper Ligde 2 maç, Türkiye Kupası 10 maç, TFF 2.Lig 67 maç, U21 Ligi 98 maç, Özel maçlar 2 maç, Elit Akademi Ligi U19 1 maç, Akademi Ligi U18 Türkiye Finalleri 8 maç ve Akademi Ligi U18 2 maçta forma giydi. Mert, Toplam 188 maçta forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Kula Kayserispor TFF 2.Lig

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