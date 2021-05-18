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Mert Müldür'ün menajerinden Fenerbahçe açıklaması

18.05.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sassuolo'da oynayan milli futbolcumuz Mert Müldür'ün menajeri, Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu.

Mert Müldür'ün menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Sassuolo'da oynayan milli oyuncumuz Mert Müldür'ün menajeri Max Hagmayr, Türkiye'ye transfer olmayı düşünmediklerini söyledi.

Fenerbahçe ile adı anılan oyuncu için konuşan menajer, "Şu anda Fenerbahçe'ye transfer söz konusu değil. Amacı Sassuolo'da ligi güzel bitirerek, EURO 2020'de Türkiye formasıyla elinden geleni yapmak" dedi.

Mert Müldür, geçtiğimiz günlerde Altay Bayındır'ın paylaşımına sarı lacivert kalp bırakmış ve transfer söylentileri ortaya çıkmıştı.

"İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TEKLİFLER VAR"

Menajer Hagmayr, İtalya ve İngiltere'den teklifler aldıklarını da kaydederken, "Şu anda bir transfer söz konusu değil. İtalya'dan ve İngiltere'den üst düzey kulüplerden temaslar oluyor ancak bonservis bedeli nedeniyle bir gelişme olmadı. Sassuolo'da çok mutlu, defansif olarak kendisini geliştirdi. İtalya'da olduğu gibi hiçbir yerde defansif ve taktiksel olarak kendini geliştiremezsin." ifadelerini kullandı.

2019'dan bu yana Sassuolo'da oynayan 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon 28 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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