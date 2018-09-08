MAGAZİN

Mert ve İdil Fırat çifti dünyaevine girdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.09.2018 23:16 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde nişanlanan ünlü oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat çifti, Alaçatı'da bir otelde dünyaevine girdi. Ünlü isimler düğüne akın etti.

Mert ve İdil Fırat çifti dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat çifti, bu gün Alaçatı'da bir otelde dünyaevine girdi. Ünlülerin akın ettiği düğünden bir çok paylaşım yapıldı. Çift, Önder Fırat ve Sezen Aksu'nun düğüne katılamayacaklarını, rahatsızlıklarından dolyı yanlarında olamayacaklarını belirtti. Çiftin yakın arkadaşları, bir çok ünlü isim düğüne katıldı. Düğünden ilk görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

İLK PAYLAŞIMLAR GÖKÇE BAHADIR'DAN

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Mert Fıratl'la Ufak Tefek Cinayetler dizisinde birlikte rol alan Gökçe Bahadır, bir çok kişinin katıldığı düğünden ilk görüntüleri paylaşan isim oldu. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, çiftin düğününden İnstagram stroy'de paylaşımları yaptı. Düğüne katılan ünlüler, düğün fotoğraflarını #mertidil etiketiyle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mert ve İdil Fırat Fırat çifti

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