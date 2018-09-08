Mert ve İdil Fırat çifti dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat çifti, bu gün Alaçatı'da bir otelde dünyaevine girdi. Ünlülerin akın ettiği düğünden bir çok paylaşım yapıldı. Çift, Önder Fırat ve Sezen Aksu'nun düğüne katılamayacaklarını, rahatsızlıklarından dolyı yanlarında olamayacaklarını belirtti. Çiftin yakın arkadaşları, bir çok ünlü isim düğüne katıldı. Düğünden ilk görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

İLK PAYLAŞIMLAR GÖKÇE BAHADIR'DAN

Mert Fıratl'la Ufak Tefek Cinayetler dizisinde birlikte rol alan Gökçe Bahadır, bir çok kişinin katıldığı düğünden ilk görüntüleri paylaşan isim oldu. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, çiftin düğününden İnstagram stroy'de paylaşımları yaptı. Düğüne katılan ünlüler, düğün fotoğraflarını #mertidil etiketiyle paylaştı.

