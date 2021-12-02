MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mert Yazıcıoğlu aşka geldi: İyi ki varsın sevgilim

Mert Yazıcıoğlu aşka geldi: İyi ki varsın sevgilim

02.12.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Yazıcıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun 24'üncü yaş gününü sosyal medya hesabından kutladı. Yazıcıoğlu, Saraçoğlu'na, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın sevgilim" sözleriyle seslendi.

Mert Yazıcıoğlu aşka geldi: İyi ki varsın sevgilim

Oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun film setinde başlayan aşkları tam gaz devam ediyor. "Kötü Çocuk", "Fazilet Hanım ve Kızları", "Kardeş Çocukları" ile "Yeşilçam" gibi birçok projede rol alan Saraçoğlu, bugün 24'üncü yaşına bastı. Afra Saraçoğlu'nun doğum gününü kutlayan ilk isim ise sevgilisi Mert Yazıcıoğlu oldu.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Yazıcıoğlu, sevgilisine, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın sevgilim." ifadeleriyle seslendi. Ünlü oyuncu ise Mert Yazıcıoğlu'nun gönderisine kalp emojileri ekledi.

61a8a65f86b24a1114655fe0

Öte yandan son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncular arasında yer alan Afra Saraçoğlu, annesinin sosyal medya hesabından Özcan Deniz'e mesaj atması ile şöhret kapılarını araladığını söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!""Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!"
Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı! Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı!
Destan'ın Akkız'ı cesaretiyle şaşırttıDestan'ın Akkız'ı cesaretiyle şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

MHP'li Semih Yalçın: Mansur Yavaş artık hasmımızdır

MHP'li Semih Yalçın: Mansur Yavaş artık hasmımızdır

Altının yerini o alacak: Artık düğünlerde takılacak

Altının yerini o alacak: Artık düğünlerde takılacak

Skandal olayda öğretmen ile ilgili karar

Skandal olayda öğretmen ile ilgili karar

Kılıçdaroğlu'ndan marketlere mektup: 10 ürüne zam yapmayın

Kılıçdaroğlu'ndan marketlere mektup: 10 ürüne zam yapmayın

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Bu sefer kızının yanında öpüştü! Tepki yağdı

Bu sefer kızının yanında öpüştü! Tepki yağdı

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Bomba iddia! "Terk ettiği konuşuluyor"

Bomba iddia! "Terk ettiği konuşuluyor"

'Eskortluk' açıklaması sonrası ilginç pozlar

'Eskortluk' açıklaması sonrası ilginç pozlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.