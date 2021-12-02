Mert Yazıcıoğlu aşka geldi: İyi ki varsın sevgilim

Oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun film setinde başlayan aşkları tam gaz devam ediyor. "Kötü Çocuk", "Fazilet Hanım ve Kızları", "Kardeş Çocukları" ile "Yeşilçam" gibi birçok projede rol alan Saraçoğlu, bugün 24'üncü yaşına bastı. Afra Saraçoğlu'nun doğum gününü kutlayan ilk isim ise sevgilisi Mert Yazıcıoğlu oldu.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Yazıcıoğlu, sevgilisine, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın sevgilim." ifadeleriyle seslendi. Ünlü oyuncu ise Mert Yazıcıoğlu'nun gönderisine kalp emojileri ekledi.

Öte yandan son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncular arasında yer alan Afra Saraçoğlu, annesinin sosyal medya hesabından Özcan Deniz'e mesaj atması ile şöhret kapılarını araladığını söylemişti.

