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Mertens pozisyonunun yıldızı Semih Güler ilk kez konuştu: Her şey ortada!

13.02.2025 14:41
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Galatasaray, Adana Demirspor maçının yankıları devam ediyor. Sarı kırmızılıların on numarası Mertens, yerde kalmış ve Galatasaray penaltı kazanmıştı. Bu penaltı sonrası Adana Demirspor sahadan çekilmişti.

Mertens pozisyonunun yıldızı Semih Güler ilk kez konuştu: Her şey ortada!

Adana Demirspor'dan Gaziantep FK'ya transfer olan takım kaptanı Semih Güler, Mertens pozisyonuyla ilgili ilk kez konuştu. Pozisyon için 'Ben o defteri kapattım' diyen Semih, Mertens'in pozisyonu için 'Görüntüler ortada, her şey ortada. Saygıdeğer yorumcuların yorumları belli' dedi.

ADANA DEMİRSPOR'DAN GAZİANTEP'E TRANSFER OLDU

30 yaşındaki savunma oyuncusu Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle ilgili;

"Benim açımdan değinecek çok fazla bir nokta yok. Görüntüler ortada her şey ortada. Saygıdeğer yorumcuların yorumları da belli. O yüzden yorum yapmaya gerek yok, ben o defteri kapattım. Artık Gaziantep FK'nın oyuncusuyum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor galatasaray
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