Mertens pozisyonunun yıldızı Semih Güler ilk kez konuştu: Her şey ortada!

Adana Demirspor'dan Gaziantep FK'ya transfer olan takım kaptanı Semih Güler, Mertens pozisyonuyla ilgili ilk kez konuştu. Pozisyon için 'Ben o defteri kapattım' diyen Semih, Mertens'in pozisyonu için 'Görüntüler ortada, her şey ortada. Saygıdeğer yorumcuların yorumları belli' dedi.
30 yaşındaki savunma oyuncusu Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle ilgili;
"Benim açımdan değinecek çok fazla bir nokta yok. Görüntüler ortada her şey ortada. Saygıdeğer yorumcuların yorumları da belli. O yüzden yorum yapmaya gerek yok, ben o defteri kapattım. Artık Gaziantep FK'nın oyuncusuyum." dedi.
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