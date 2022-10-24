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Mertens ve Icardi'nin ilk gol sevinçleri!

24.10.2022 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, ve Belçikalı yıldız Dries Mertens, Alanyaspor maçında attığı gollerle sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinçlerini yaşadı.

Mertens ve Icardi'nin ilk gol sevinçleri!
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Bu mücadelede sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 22. dakikasında sahneye çıkan Icardi, takımının ikinci golünü kaydetti. Yıldız futbolcu ayrıca Dries Mertens’in golünde de asist yaptı.

Maça 11’de başlayan 29 yaşındaki futbolcu 78. dakikada yerini Haris Seferovic’e bıraktı. Mauro Icardi, Alanyaspor maçıyla bu sezon 3. maçında görev almış oldu.

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens de Alanyaspor karşısında kaydettiği golle sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol atan bir diğer isim oldu. Mauro Icardi’nin pasında ceza sahası içinde topu alan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 35 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Müsabakaya 11’de başlayan deneyimli futbolcu ikinci yarı yerini Leo Dubois’e bıraktı. Dries Mertens, Alanyaspor maçıyla bu sezon 9. maçına çıktı.

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