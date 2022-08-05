Merve Boluğur 615 TL'lik deniz mahsulleri tabağını sitem etmişti! Nihal Candan'dan bomba yorum

Bir süredir Bodrum'da olan Merve Boluğur geçtiğimiz hafta artan fiyatlara isyan etmişti. Menüde yer alan 615 TL'lik deniz mahsulleri tabağını gören Boluğur, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden göstermişti. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan yayınladığı gönderisine, "Bro sahne yapayım ben... Bu nedir baba, abo!" ifadelerini not düşmüştü.

Sosyal medyada gündem olan bu paylaşımı Nihal Candan görünce ilginç bir yorumda bulundu. Kardeş Bahar Candan ile lüks içinde yaşayan ve otelde konaklayan Nihal Candan paylaşımında şunları söyledi:

"Ah ah Mervecim sen en azından deniz mahsulleri yemişsin biz 1 günlük su ihtiyacımıza o parayı veriyoruz."

