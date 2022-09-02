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Merve Boluğur çocukluk resmini paylaştı! "O zamandan belliymiş güzel olacağın"

02.09.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski oyuncu Merve Boluğur, son zamanlarda müzik piyasasına giriş yaptı. Özel hayatı ve yeni çıkardığı parçasıyla son zamanlarda sıkça konuşulan Boluğur, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Merve Boluğur çocukluk resmini paylaştı! "O zamandan belliymiş güzel olacağın"

Merve Boluğur son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Şimdilerde yeni bir aşka yelken açan Boluğur, keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Tüm bunların yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Boluğur, çocukluk resmini paylaştı.

ÇOCUKLUK RESMİNİ PAYLAŞTI

34 yaşındaki Merve Boluğur, Instagram hesabından çocukluk resmini paylaştı.

Merve Boluğur çocukluk resmini paylaştı!

O pozu gören takipçileri, "Çok tatlı ya", "Dayanamam", "O zamandan belliymiş güzel olacağın" yorumlarını yaptı.

Merve Boluğur çocukluk resmini paylaştı!

Merve Boluğur Acemi Cadı dizisindeki Merve rolüyle akıllara kazındı.

Merve Boluğur çocukluk resmini paylaştı!

Sonrasında Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi projelerde yer alarak oyunculuk kariyerini taçlandırdı.

Merve Boluğur çocukluk resmini paylaştı!

"ELİMİN TERSİYLE KAÇ KERE İTTİM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan Boluğur, kendisine proje gelmediğine dair iddiaları şu ifadelerle haksız çıkarmıştı: "Bana yapılan algı operasyonlarına ilk defa cevap veriyorum. Çok istesem girip bir diziye başrol oynarım bunun derdi size mi düştü? Elimin tersiyle kaç kere de ittim ayrıca..."

Merve Boluğur çocukluk resmini paylaştı!

Merve Boluğur çocukluk resmini paylaştı!

Merve Boluğur çocukluk resmini paylaştı!

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