Merve Boluğur çocukluk resmini paylaştı! "O zamandan belliymiş güzel olacağın"

Merve Boluğur son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Şimdilerde yeni bir aşka yelken açan Boluğur, keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Tüm bunların yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Boluğur, çocukluk resmini paylaştı.

ÇOCUKLUK RESMİNİ PAYLAŞTI

34 yaşındaki Merve Boluğur, Instagram hesabından çocukluk resmini paylaştı.

O pozu gören takipçileri, "Çok tatlı ya", "Dayanamam", "O zamandan belliymiş güzel olacağın" yorumlarını yaptı.

Merve Boluğur Acemi Cadı dizisindeki Merve rolüyle akıllara kazındı.

Sonrasında Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi projelerde yer alarak oyunculuk kariyerini taçlandırdı.

"ELİMİN TERSİYLE KAÇ KERE İTTİM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan Boluğur, kendisine proje gelmediğine dair iddiaları şu ifadelerle haksız çıkarmıştı: "Bana yapılan algı operasyonlarına ilk defa cevap veriyorum. Çok istesem girip bir diziye başrol oynarım bunun derdi size mi düştü? Elimin tersiyle kaç kere de ittim ayrıca..."





