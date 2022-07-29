Merve Boluğur'dan bikinili ayna pozu! Peş peşe sıraladı ortalık yıkıldı

Acemi Cadı dizisiyle yakaladığı ünü Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle devam ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur son olarak çıkardığı şarkıyla gündem olmuştu. Kötü yorumlar üzerine, eleştirilere kulakları tıkadığını söyleyip içinden geldiği gibi hareket edeceğini vurgulayan Merve Boluğur, oyunculuk teklifi geldiğini açıklar açıklamaz soluğu tatilde aldı.
Merve Boluğur, şu sıralar Çeşme'de tatilde. Ünlü oyuncu ayna karşısında çektiği bikinili fotoğraflarını peş peşe paylaştı.
34 yaşındaki yıldızın formundan ödün vermediği görüldü. Boluğur kusursuz fiziğiyle görenleri büyüledi.
İşte Merve Boluğur'un peş peşe paylaştığı bikinili pozları:
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