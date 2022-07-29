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Merve Boluğur'dan bikinili ayna pozu! Peş peşe sıraladı ortalık yıkıldı

29.07.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur sosyal medya hesabında verdiği cesur pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İlginç açıklamalarının yanı sıra şarkıcılığa merak salması sebebiyle de gündem olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, Çeşme'ye tatile gitti. Son olarak bir yapım şirketinden oyunculuk teklifi geldiğini belirten ünlü oyuncunun Instagram hesabında paylaştığı bikinili fotoğrafı dudak uçuklattı. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...

Merve Boluğur'dan bikinili ayna pozu! Peş peşe sıraladı ortalık yıkıldı

Acemi Cadı dizisiyle yakaladığı ünü Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle devam ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur son olarak çıkardığı şarkıyla gündem olmuştu. Kötü yorumlar üzerine, eleştirilere kulakları tıkadığını söyleyip içinden geldiği gibi hareket edeceğini vurgulayan Merve Boluğur, oyunculuk teklifi geldiğini açıklar açıklamaz soluğu tatilde aldı.

Merve Boluğur'dan bikinili ayna pozu! Peş peşe sıraladı ortalık yıkıldı

MERVE BOLUĞUR BİKİNİLİ POZUYLA DUDAK UÇUKLATTI

Merve Boluğur, şu sıralar Çeşme'de tatilde. Ünlü oyuncu ayna karşısında çektiği bikinili fotoğraflarını peş peşe paylaştı.

Merve Boluğur'dan bikinili ayna pozu! Peş peşe sıraladı ortalık yıkıldı

KUSURSUZ FİZİĞİYLE GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

34 yaşındaki yıldızın formundan ödün vermediği görüldü. Boluğur kusursuz fiziğiyle görenleri büyüledi.

Merve Boluğur'dan bikinili ayna pozu! Peş peşe sıraladı ortalık yıkıldı

İşte Merve Boluğur'un peş peşe paylaştığı bikinili pozları:

Merve Boluğur

Merve Boluğur

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Merve Boluğur merve boluğur instagram
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