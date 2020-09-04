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Merve Boluğur'dan dikkat çeken paylaşımlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 20:36 | Son Güncelleme

Uzun zaman sonra yeni bir aşka yelken açan Merve Boluğur’un sevgilisi Burak Dayı ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Ayrılık iddialarının ardından ise Merve Boluğur paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Merve Boluğur'dan dikkat çeken paylaşımlar

Merve Boluğur, sevgilisi Burak ile kendi isminin baş harfini taşıyan kolyeden ‘B’ harfini çıkardı. Bu olayın üzerine her iki taraf birlikte çekildikleri kareleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Dayı ve Boluğur’un fotoğrafları silmesi ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Ayrılık sonrası kız arkadaşlarıyla tatile çıkan Boluğur, sosyal medya hesabından bikini ile çekilmiş bir fotoğraf karesini paylaştı. Fotoğrafın altına düştüğü ‘sırılsıklam’ notu dikkatlerden kaçmadı.

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Otel odasında çekilen bir başka fotoğrafını daha paylaşan Merve Boluğur, bu defa ise "Mutluluğun şartı eşyalara ve insanlara ait olmasın, içten gelsin" notunu düştü.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
barişcaklar . ayrildiktan sonra ayni otel ayni odada poz veriyor unutamadi merve . erkekde unutamadi
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