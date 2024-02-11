MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur'dan Eser Yenenler'e evlilik itirafı! "Geyşa olmayı seviyorum"

Merve Boluğur'dan Eser Yenenler'e evlilik itirafı! "Geyşa olmayı seviyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2024 08:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eser Yenenler'in programına katılan Merve Boluğur samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Evliliği 53 günde biten Merve Boluğur "Geyşa olmayı seviyorum" demesiyle gündem oldu.

Merve Boluğur'dan Eser Yenenler'e evlilik itirafı! "Geyşa olmayı seviyorum"

Eser Yenenler'in Linç programına katılan Merve Boluğur özel hayat açıklamasıyla dikkat çekti.

Uzun yıllar çalıştığı için setlere ara verdiğini söyleyen oyuncu "Biraz açıkçası dinlenmek istedim biraz özel hayatımı düzene sokmak istedim çok güzel başardım" diyerek kahkaha attı.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİK AÇIKLAMASI

Merve Boluğur konuşmasında "Evet ikinci kere dedim gene olmadı sen biraz taktik ver" dedi. Boluğur "Üçüncüyü de yapacağım bu arada çocuk istiyorum" diyerek şaşırttı

fgfhfgh

Yenenler, Boluğur'un mükemmeliyetçi olduğunu düşünürken Boluğur, "Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım" cevabıyla şaşırttı.

fghffh
"Kendimi ilişkiye adıyorum" diyen Merve Boluğur'a Yenenler'den "İşte yapma onu sal yani kusurlarıyla gelsin adamlar" dedi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sere serpe uzandı! Frikik vermesini de paylaştıSere serpe uzandı! Frikik vermesini de paylaştı
Survivor'a gidecek mi? Kızdıran yorumSurvivor'a gidecek mi? Kızdıran yorum
Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur Eser Yenenler istedi
En Çok Okunan Haberler
Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"

Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

Şişli'de iki grup birbirine girdi! Havaya ateş açıldı... 1 polis yaralı

Şişli'de iki grup birbirine girdi! Havaya ateş açıldı... 1 polis yaralı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla penaltı aldı! Topun başına geçmek istedi fakat...

Arda Güler, Real Madrid formasıyla penaltı aldı! Topun başına geçmek istedi fakat...

Emekli ikramiyesinde yeni hesap! SGK Uzmanı net rakamı vererek anlattı

Emekli ikramiyesinde yeni hesap! SGK Uzmanı net rakamı vererek anlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.