Merve Boluğur'dan Eser Yenenler'e evlilik itirafı! "Geyşa olmayı seviyorum"

Eser Yenenler'in Linç programına katılan Merve Boluğur özel hayat açıklamasıyla dikkat çekti.

Uzun yıllar çalıştığı için setlere ara verdiğini söyleyen oyuncu "Biraz açıkçası dinlenmek istedim biraz özel hayatımı düzene sokmak istedim çok güzel başardım" diyerek kahkaha attı.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİK AÇIKLAMASI

Merve Boluğur konuşmasında "Evet ikinci kere dedim gene olmadı sen biraz taktik ver" dedi. Boluğur "Üçüncüyü de yapacağım bu arada çocuk istiyorum" diyerek şaşırttı

Yenenler, Boluğur'un mükemmeliyetçi olduğunu düşünürken Boluğur, "Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım" cevabıyla şaşırttı.



"Kendimi ilişkiye adıyorum" diyen Merve Boluğur'a Yenenler'den "İşte yapma onu sal yani kusurlarıyla gelsin adamlar" dedi.





