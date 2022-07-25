Merve Boluğur'dan o soruya olay yanıt: "Paragöz bir kadın olsaydım..."

Merve Boluğur, Instagram hesabında paylaştığı iddialı pozlar kadar buradan yaptığı açıklamalar ile adından söz ettirmeye dvam ediyor. Bir süre önce şarkı çıkaran ve sosyal medyada birçok olumsuz yorum alan Merve Boluğur, eleştirilere kulakları tıkadığını ve içinden geldiği gibi hareket edeceğini vurgulamıştı.

Merve Boluğur, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Merve Boluğur, bir takipçisinin "Fiziğin çok güzel bunu neye borçlusun?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Şu anda bile yürüyüş yapıyorum. Sporun her dalına meraklıyım."

Ünlü isim, bir Instagram kullanıcısının "Hayatına alacağın birinde aradığın özellikler? Zengin veya ünlü olmayan sıradan bir insan olabilir mi?" sorusuna ise "şevkat ve huzur" diye yanıtladı.

MERVE BOLUĞUR, BİR ERKEK ARKADAŞTAN BEKLEDİĞİ ŞEYİ AÇIKLADI

Merve Boluğur'un "Kalbini etkileyen kişi fakir olsa aşk mı dersin, zenginlik mi?" sorusuna verdiği yanıt ise olay oldu.

MERVE BOLUĞUR'DAN "AŞK MI ZENGİNLİK Mİ?" SORUSUNA ÇARPICI YANIT

İşte Mere Boluğur'un o soruya verdiği cevap:

"Paragöz bir kadın olsaydım bu benim için kolay olurdu. Ben hep duygularımı dinledim. Sadece bazı centilmenlikleri yapmasını isterim. Hepsi bu."



