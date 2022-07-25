MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur'dan o soruya olay yanıt: "Paragöz bir kadın olsaydım..."

Merve Boluğur'dan o soruya olay yanıt: "Paragöz bir kadın olsaydım..."

25.07.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur; Acemi Cadı dizisiyle yakaladığı ünü Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle devam ettirmişti. İlginç açıklamaları ve Instagram hesabında paylaştığı iddialı pozlarıyla gündem olan Merve Boluğur, şarkıcılığa soyunması nedeniyle bir süredir eleştiri oklarının hedefinde. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü isim "Kalbini etkileyen kişi fakir olsa, aşk mı dersin zenginlik mi?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte Merve Boluğur'un yanıtı...

Merve Boluğur'dan o soruya olay yanıt: "Paragöz bir kadın olsaydım..."

Merve Boluğur, Instagram hesabında paylaştığı iddialı pozlar kadar buradan yaptığı açıklamalar ile adından söz ettirmeye dvam ediyor. Bir süre önce şarkı çıkaran ve sosyal medyada birçok olumsuz yorum alan Merve Boluğur, eleştirilere kulakları tıkadığını ve içinden geldiği gibi hareket edeceğini vurgulamıştı.

Merve Boluğur mayolu ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı!

Merve Boluğur, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Merve Boluğur mayolu ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı!

Merve Boluğur, bir takipçisinin "Fiziğin çok güzel bunu neye borçlusun?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Şu anda bile yürüyüş yapıyorum. Sporun her dalına meraklıyım."

m1

Ünlü isim, bir Instagram kullanıcısının "Hayatına alacağın birinde aradığın özellikler? Zengin veya ünlü olmayan sıradan bir insan olabilir mi?" sorusuna ise "şevkat ve huzur" diye yanıtladı.

m2

Merve Boluğur mayolu ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı!

MERVE BOLUĞUR, BİR ERKEK ARKADAŞTAN BEKLEDİĞİ ŞEYİ AÇIKLADI

Merve Boluğur'un "Kalbini etkileyen kişi fakir olsa aşk mı dersin, zenginlik mi?" sorusuna verdiği yanıt ise olay oldu.

MERVE BOLUĞUR'DAN "AŞK MI ZENGİNLİK Mİ?" SORUSUNA ÇARPICI YANIT

İşte Mere Boluğur'un o soruya verdiği cevap:

"Paragöz bir kadın olsaydım bu benim için kolay olurdu. Ben hep duygularımı dinledim. Sadece bazı centilmenlikleri yapmasını isterim. Hepsi bu."

m3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı! "Bikinili halini de gördük"Göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı! "Bikinili halini de gördük"
Ateşli sahneler tepki çekti! "Ahlaksızlar kervanına katılmış"Ateşli sahneler tepki çekti! "Ahlaksızlar kervanına katılmış"
Ünlü rapçi Çakal otel önünde silahlı saldırıya uğradı! İlk açıklama geldi: Yüzleri maskeli, silahlılardı...Ünlü rapçi Çakal otel önünde silahlı saldırıya uğradı! İlk açıklama geldi: Yüzleri maskeli, silahlılardı...
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur acemi cadı küçük sırlar muhteşem yüzyıl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Türkiye'nin konuştuğu teyze ve ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu teyze ve ifadesi

'Kılıçdaroğlu, adaylığını fiilen ilan etti'

'Kılıçdaroğlu, adaylığını fiilen ilan etti'

'İzinsiz doğa yürüyüşü' alarmı! 9 saat sonra...

'İzinsiz doğa yürüyüşü' alarmı! 9 saat sonra...

Van'daki gizemli keşif tüm dünyada ses getirdi!

Van'daki gizemli keşif tüm dünyada ses getirdi!

Tur otobüsünün altında yanıyorlardı! Çığlık atarak kurtuldular

Tur otobüsünün altında yanıyorlardı! Çığlık atarak kurtuldular

İlginizi Çekebilir

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.