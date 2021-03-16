Merve Boluğur: Oğlum melek oldu

Son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur'un köpeği hayatını kaybetti.

Üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getiren ünlü oyuncu, "Benim oğlum melek oldu. Çok zor, insanın çok sevdigi şeyin gitmesi... Çok ağır... Huzura erdiğini düşünmeye çalışıyorum. Anne olamadım ama sen benim hep çocuğumdun, kendim doğurmuş gibi sevdim... Bana koşulsuz sevmeyi ögrettin! Bir gün buluşacağız bana söz verdin" ifadelerini kullandı.



Boluğur, yaklaşık 12 yıldır köpeği 'Çikko' ile yaşıyordu.



