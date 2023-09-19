Merve Kayaalp kimdir, kaç yaşındaydı? Merve Kayaalp hangi dizilerde oynadı? Savaşçı dizisinin yıldızı intihar etti

Merve Kayaalp günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Birçok ünlü dizide rol alan oyuncu Merve Kayaalp babasının silahıyla yaşamına son verdi. Ünlü oyuncunun intihar haberi sanat camiasını yasa boğdu. İşte Savaşçı da dahil olmak üzere birçok yapımda rol alan Merve Kayaalp'in hayatı ve biyografisi...

ÜNLÜ OYUNCU MERVE KAYAALP İNTİHAR ETTİ

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

MERVE KAYAALP KİMDİR?

Merve Kayaalp,Isparta Süleyman Demirel üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Kayaalp, kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda başladı. Burada bir buçuk yıl süreyle deneyim kazandıktan sonra, özel tiyatro sahnesine adım attı. Alternatif tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Versus Tiyatro ve Tiyatro Ritm'de rol aldı. 36 yaşında hayata gözlerini yuman Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.

