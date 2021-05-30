Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşan eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olarak katılan şarkıcı Merve Özbey merak ediliyor. Merve Özbey müzik kariyeri boyunca birçok ödül aldı. Peki Merve Özbey kimdir, kaç yaşında? Merve Özbey nereli? İşte hayat hikayesi...
18 Temmuz 1988 İstanbul doğumlu Merve Özbey 32 yaşındadır. 1.63 boyundadır. Özbey, Erdem Kınay işbirliğine gittiği "Duman" ve "Helal Ettim" şarkılarıyla adını Türkiye'de geniş kitlelere duyurmayı başarmış Türk şarkıcıdır.
Aslen Erzurumlu olan Özbey İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i keşfeden isim Ebru Gündeş'tir. Bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş, Özbey'e vokallik teklifinde bulunur. Teklifi kabul eden Özbey daha sonralarında Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere de vokallik yapar.
Merve Özbey, Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Proje albüm yapma hedefi olan Kınay, Özbey ile demo kaydı yaptı. 2021'de Kınay'ın çıkardığı proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik eden Özbey'in adı yavaş yavaş duyulmaya başladı.
Solo albümler:
Yaş Hikayesi (2015)
Konuk olduğu albümler:
Proje (Erdem Kınay albümü) - 2012
Proje 2 (Erdem Kınay albümü) - 2013
Musa Eroğlu ile Bir Asır - 2015
Klipler:
Duman (feat. Erdem Kınay)
Helal Ettim (feat. Erdem Kınay)
Yaş Hikayesi
Topsuz Tüfeksiz
Vicdanın Affetsin
Boynun Borcu
Merve Özbey kariyer hayatı boyunca birçok ödül almış ve birçok ödüle aday olmuştur. İşte Özbey'in almaya hak kazandığı ödüller ve adaylıkları:
2013 3.Pal Fm Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı (Kazandı)
19.Siyaset Dergisi Ödülleri Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı (Kazandı)
Haliç Üniversitesi 2013'ün En'leri Ödülleri En İyi Şarkı (Helal Ettim) (Kazandı)
2014 Yeditepe Üniversitesi 2.Dilek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı (Kazandı)
2015 Haliç Üniversitesi 2015'in En'leri Ödülleri En İyi Single (Yaş Hikayesi) (Kazandı)
2016 7.KTÜ Medya Ödülleri Yılın En Hit Şarkısı (Yaş Hikayesi) (Adaylık)
En Beğenilen Albüm (Yaş Hikayesi) (Adaylık)
2.Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı (Adaylık)
En İyi Şarkı (Yaş Hikayesi) (Adaylık)
Yeditepe Üniversitesi 4.Dilek Ödülleri Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı (Kazandı)
Yılın En İyi Şarkısı (Yaş Hikayesi) (Kazandı)
Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı (Adaylık)
En İyi Albüm (Yaş Hikayesi) (Adaylık)
En İyi Şarkı (Yaş Hikayesi) (Kazandı)
1.YBU Medya ödülleri En İyi Çıkış Yapan Şarkı (Yaş Hikayesi) (Adaylık)
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