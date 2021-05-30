Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşan eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olarak katılan şarkıcı Merve Özbey merak ediliyor. Merve Özbey müzik kariyeri boyunca birçok ödül aldı. Peki Merve Özbey kimdir, kaç yaşında? Merve Özbey nereli? İşte hayat hikayesi...

MERVE ÖZBEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? MERVE ÖZBEY NERELİ?

18 Temmuz 1988 İstanbul doğumlu Merve Özbey 32 yaşındadır. 1.63 boyundadır. Özbey, Erdem Kınay işbirliğine gittiği "Duman" ve "Helal Ettim" şarkılarıyla adını Türkiye'de geniş kitlelere duyurmayı başarmış Türk şarkıcıdır.

Aslen Erzurumlu olan Özbey İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i keşfeden isim Ebru Gündeş'tir. Bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş, Özbey'e vokallik teklifinde bulunur. Teklifi kabul eden Özbey daha sonralarında Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere de vokallik yapar.

Merve Özbey, Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Proje albüm yapma hedefi olan Kınay, Özbey ile demo kaydı yaptı. 2021'de Kınay'ın çıkardığı proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik eden Özbey'in adı yavaş yavaş duyulmaya başladı.