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Merve Özkaynak test etti: Diğer Youtuberların makyaj malzemeleri ne kadar temiz?

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Makyaj, moda ve stil hakkındaki son trendleri hazırladığı videolarla takipçileriyle paylaşan popüler Youtuber Merve Özkaynak, bu sefer diğer Youtuberların makyaj malzemelerine bakteri testi yaptı.

Merve Özkaynak test etti: Diğer Youtuberların makyaj malzemeleri ne kadar temiz?

İki milyona yakın takipçisiyle Youtube’un sevilen isimlerinden olan Merve Özkaynak, son videosuyla olay yarattı. Sevilen diğer Youtuberların makyaj malzemelerine bakteri tersti yaptığı videosu kısa sürede 400 bine yakın izlendi.

Son dönemde yayınladığı çeşitli içeriklerle geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran ünlü sosyal medya fenomeni Merve Özkaynak, yayınladığı videosunda ünlü Youtuberlar Meryem Can, Merve Kutlu, Duygu Ekim ve Denizin Paylaştıkları yer alıyor. Yayınladığı videosunda ünlü Youtuberların makyaj malzemelerine bakteri testi yapan ünlü sosyal medya fenomeni bu konuda önemli bilgiler verdi.


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