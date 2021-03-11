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Merve Polat kimdir, nerelidir ve evli mi? İşte oynadığı film ve diziler

11.03.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Merve Polat kimdir, nerelidir ve evli mi? İşte oynadığı film ve diziler

Kanal D'nin ses getiren yapımı Camdaki Kız dizisinde oynayan Merve Polat, 1990 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise döneminden beri oyunculuk ile ilgilenen Merve Polat, öncelikle İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirmiş ve sonrasında Kadir Has Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak oyunculuğa adım atmıştır.

2013 senesinde aktif olarak oyunculuk yapmaya başlayan Merve Polat, hem televizyon dizilerinde hem de beyaz perdede rol almıyor. 2 kardeşi olan Merve Polat, oldukça yaramaz bir çocukluk geçirdiğini de belirtiyor.

MERVE POLAT KİMDİR?

20.12.1990 tarihinde dünyaya gelen Merve Polat, İstanbullu'dur. 3 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan oyuncu okul yıllarında oldukça yaramaz olduğunu belirtirken son derece neşeli bir çocuk olduğunu da eklemiştir.

Çocukluğundan beri oyunculuğa çok büyük bir ilgi duyduğunu belirten Merve Polat'ın eğitim hayatı İstanbul'da başlamıştır. Lise eğitimini alırken amatör bir biçimde oyunculuk üzerine çalışan genç oyuncu, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra tarih üzerine devam etmek istemediğini fark eden Merve Polat, Kadir Has Üniversitesi Film Drama bölümünde yüksek lisansını tamamlayarak çocukluğundan beri hayali olan oyunculuk mesleğine atılmıştır.

Merve Polat, oyunculuk kariyerine 2013 yılının son kısmında başlamıştır. İlk dizisi olan "Ankara'nın Dikmeni" dizisine 2014 yılında 24 yaşındayken başlamıştır. İlk beyaz perde deneyimi ise 2017 yılında "Martıların Efendisi" filmi ile olmuştur.

Merve Polat kimdir, nerelidir ve evli mi? İşte oynadığı film ve diziler

MERVE POLAT EVLİ Mİ?

Merve Polat, bekardır ve İstanbul'da ikamet etmektedir. 1.61 boyunda olan güzel oyuncu 50 kilodur ve Yay burcudur.

Dizi ve film çalışmalarını hâlâ sürdüren ünlü oyuncu 2019 senesinde Youtube üzerinden Mesut Süre ile "Rabarba Comedy" isimli bir programda sohbet etmiştir.

MERVE POLAT FİLMOGRAFİ

Camdaki Kız TV Dizisi 2021
Siyah İnci (Defne) TV Dizisi 2017
Martıların Efendisi (Gülsüm) Sinema Filmi 2017
Melek İle Serhat (Ebru) TV Dizisi 2016
Günebakan TV Dizisi 2015
Ankara’nın Dikmeni (Zeliş) TV Dizisi 2014

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi İstanbul
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