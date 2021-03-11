Merve Polat kimdir, nerelidir ve evli mi? İşte oynadığı film ve diziler

2013 senesinde aktif olarak oyunculuk yapmaya başlayan Merve Polat, hem televizyon dizilerinde hem de beyaz perdede rol almıyor. 2 kardeşi olan Merve Polat, oldukça yaramaz bir çocukluk geçirdiğini de belirtiyor.

MERVE POLAT KİMDİR?

20.12.1990 tarihinde dünyaya gelen Merve Polat, İstanbullu'dur. 3 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan oyuncu okul yıllarında oldukça yaramaz olduğunu belirtirken son derece neşeli bir çocuk olduğunu da eklemiştir.

Çocukluğundan beri oyunculuğa çok büyük bir ilgi duyduğunu belirten Merve Polat'ın eğitim hayatı İstanbul'da başlamıştır. Lise eğitimini alırken amatör bir biçimde oyunculuk üzerine çalışan genç oyuncu, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra tarih üzerine devam etmek istemediğini fark eden Merve Polat, Kadir Has Üniversitesi Film Drama bölümünde yüksek lisansını tamamlayarak çocukluğundan beri hayali olan oyunculuk mesleğine atılmıştır.

Merve Polat, oyunculuk kariyerine 2013 yılının son kısmında başlamıştır. İlk dizisi olan "Ankara'nın Dikmeni" dizisine 2014 yılında 24 yaşındayken başlamıştır. İlk beyaz perde deneyimi ise 2017 yılında "Martıların Efendisi" filmi ile olmuştur.