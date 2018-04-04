MAGAZİN

Merve Sevi noktayı koydu! 'Her evlilikte olur'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.04.2018 11:36 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız günlerde kocasından şiddet gördüğü haberleriyle gündeme gelen oyuncu Merve Sevi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Merve Sevi noktayı koydu! 'Her evlilikte olur'

Geçen yaz spor eğitmeni Çalkan Algün ile evlenen Merve Sevi’nin, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle geride bıraktığımız günlerde boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Hatta çift, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi de bırakmıştı. 30 yaşındaki Sevi ise konuyla ilgili olarak “Ayrılık yok. Sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık” açıklamasını yapmış olmasına rağmen oyuncunun şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldığı yazılıp çizilmişti. Hatta Sevi’nin “Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı” şeklinde bir açıklamada bulunduğu bile söylenmişti.

MERVE SEVİ’DEN ‘HER EVLİLİKTE OLUR’ AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili haberlerin büyümesi üzerine Merve Sevi sosyal medya hesabından bir açıklama metni paylaştı ve eşiyle yaşadıklarının şiddet boyutuna varmadığını ve her evlilikte yaşanabilecek bir şey olduğunu yazdı. İşte Sevi’nin o satırları:

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Merve Sevi boşanma

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Engin Altan Düzyatan, oğluyla tekne sürdü

Engin Altan Düzyatan, oğluyla tekne sürdü

Sadettin Saran'dan aşk açıklaması!

Sadettin Saran'dan aşk açıklaması!

Paris Hilton Antalya'da podyuma çıkmaya hazırlanıyor

Paris Hilton Antalya'da podyuma çıkmaya hazırlanıyor

Barış Arduç dövüş kampında

Barış Arduç dövüş kampında

Özgecan Aslan’ın babası Nihat Doğan’a dava açıyor!

Özgecan Aslan’ın babası Nihat Doğan’a dava açıyor!

Fatih Ürek'in doğum gününde şıklık yarışı!

Fatih Ürek'in doğum gününde şıklık yarışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.