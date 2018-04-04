Merve Sevi noktayı koydu! 'Her evlilikte olur'

Geçen yaz spor eğitmeni Çalkan Algün ile evlenen Merve Sevi’nin, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle geride bıraktığımız günlerde boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Hatta çift, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi de bırakmıştı. 30 yaşındaki Sevi ise konuyla ilgili olarak “Ayrılık yok. Sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık” açıklamasını yapmış olmasına rağmen oyuncunun şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldığı yazılıp çizilmişti. Hatta Sevi’nin “Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı” şeklinde bir açıklamada bulunduğu bile söylenmişti.

MERVE SEVİ’DEN ‘HER EVLİLİKTE OLUR’ AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili haberlerin büyümesi üzerine Merve Sevi sosyal medya hesabından bir açıklama metni paylaştı ve eşiyle yaşadıklarının şiddet boyutuna varmadığını ve her evlilikte yaşanabilecek bir şey olduğunu yazdı. İşte Sevi’nin o satırları: