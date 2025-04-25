Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı vefat etti!

Türk futbolunun önemli isimlerinden, Sakaryalı teknik direktör Bülent Uygun, en acı sınavlarından birini yaşıyor.

BİR SÜRE YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Uygun’un kızı Almina Tude Uygun, henüz 29 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen bu ani vefat, ailesi başta olmak üzere yakın çevresini ve futbol camiasını yasa boğdu. Aileye yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Almina Tude Uygun’un vefatı sonrası Uygun ailesi derin bir üzüntü içinde. Geçtiğimiz Ağustos ayında şeker komasına giren Almina Tude Uygun, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Alina Tude'nin edinilen bilgilere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Almina Tude Uygun’un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü (yarın) ikindi namazına müteakip, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan aile mezarlığına defnedilecek. Cenaze törenine çok sayıda spor adamının, futbolcunun ve Uygun ailesinin dostlarının katılması bekleniyor.

SAKARYASPOR KULÜBÜ AÇIKLAMA YAPTI

Sakaryaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hemşehrimiz Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.