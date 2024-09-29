Merve Taşkın Nina Agdal'ın o pozunu paylaştı! "Ben de böyle fotoğraflar paylaşmak istiyorum"

Fenomen Merve Taşkın sınırları zorlayan pozlarıyla adından söz ettiren bir isim. Son olarak Hülya Avşar'da bakireliğini satamadığını açık açık anlatan fenomen yine adından söz ettirdi.

"Ayda 100 bin dolar kazanıyorum" açıklamasıyla da uzun süre adından söz ettiren Taşkın son olarak Instagram kurallarına isyan etti.

Dünyaca ünlü Danimarkalı manken Nina Agdal'ın daha önce sosyal medyada paylaştığı çıplak pozları paylaşan Merve Taşkın uygulamanın çifte standardına sitem etti.

Merve Taşkın paylaşımında "Instagram diğer ülkelerdeki ünlü kişilerin çıplak fotoğraf yayınlamasına izin veriyor ancak bunları bir Türk olarak paylaşamıyorsanız gönderileri hemen kaldırıyorlar" dedi.

Fenomen "Ben de böyle fotoğraflar paylaşmak istiyorum" diyerek instagram'ın eşitsizlik yaptığını söyledi.