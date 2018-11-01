MAGAZİN

Meryem Uzerli'nin fotoğrafı olay oldu! 'Göbek deliği kaymış'

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

Oyuncu Meryem Uzerli son paylaşımıyla olay oldu! Uzerli'nin fotoğrafa photoshop yaptığını iddia eden takipçileri oyuncuyla dalga geçti

Meryem Uzerli'nin fotoğrafı olay oldu! 'Göbek deliği kaymış'

Meryem Uzerli'nin Instagram sayfasında paylaştığı bikinili pozu takipçilerini ikiye böldü.

Bazı takipçileri Uzerli'nin farklı bir tasarımı olan leopar desenli bikinisiyle çekilen bu pozunu "fazla photoshop'lu olmakla" eleştirdi. Hatta bir takipçisi abartılı photoshop uygulaması yüzünden sağ bacağının erimiş gibi göründüğünü ileri sürdü.

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Bir başka takipçisi de Uzerli'ye "Bence bu resminizi kaldırmalısınız" diye yazdı. Uzerli'nin bir takipçisi "Photoshop'ın anası ağlamış" diye yorum yaptı. "Göbek deliği kaymış" diyerek fotoğrafın aşırı şekilde rötuşlandığını ileri sürenler de oldu.

Bazıları da Uzerli'nin dudaklarındaki dolguları çıkarması gerektiğini, doğal halinin gayet güzel olduğunu belirtti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bi sizdemi var vucut bu rezillik nedir heryeriniz estetik acmayınca me oluyor o bedeni
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