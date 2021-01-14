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Merzifon’da 308 kişi hayatını kaybetti

14.01.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde 2020 yılında ilçe merkezi ve köylerinde toplam 308 vatandaş vefat etti.Merzifon merkezi ve bütün köylerinde 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihi arasında 775 doğum, 496 ölüm yaşanırken, 01 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihi arasında 719 bebek dünyaya geldi, 308 vatandaş da vefat etti.İlçe Nüfus Müdürü Şükrü Çotur, 2020 yılında, 439 çift evlenirken 118 çiftte boşanarak evliliğini sonlandırdığını, 13 kişi kayıt düzeltirken 7 bin 452 vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı aldığını söyledi.Yine bir yıllık süreç içerisinde 2 bin 177 vatandaşa sürücü belgesi verildiğini belirten Çotur, 589 kişiye pasaport verilerek, diğer işlemlerle birlikte toplam 25 bin 690 işlem gerçekleştirildiğini ifade etti.Ayrıca Merzifon’da 6 yabancı uyruklu çift evlenirken, 26 yabancı uyruklu çocuk dünyaya geldi.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 2020 yılında ilçe merkezi ve köylerinde toplam 308 vatandaş vefat etti.
Merzifon merkezi ve bütün köylerinde 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihi arasında 775 doğum, 496 ölüm yaşanırken, 01 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihi arasında 719 bebek dünyaya geldi, 308 vatandaş da vefat etti.
İlçe Nüfus Müdürü Şükrü Çotur, 2020 yılında, 439 çift evlenirken 118 çiftte boşanarak evliliğini sonlandırdığını, 13 kişi kayıt düzeltirken 7 bin 452 vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı aldığını söyledi.
Yine bir yıllık süreç içerisinde 2 bin 177 vatandaşa sürücü belgesi verildiğini belirten Çotur, 589 kişiye pasaport verilerek, diğer işlemlerle birlikte toplam 25 bin 690 işlem gerçekleştirildiğini ifade etti.
Ayrıca Merzifon’da 6 yabancı uyruklu çift evlenirken, 26 yabancı uyruklu çocuk dünyaya geldi.

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