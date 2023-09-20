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Merzifon’da vahşet: Öldürdüğü şahsı araçla birlikte yaktı

20.09.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yanmış bir otomobilin içinde ceset bulundu.

Merzifon’da vahşet: Öldürdüğü şahsı araçla birlikte yaktı

İşlediği cinayetin ardından aracı yakarak kaçtığı iddia edilen katil zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıbuğday köyü Gölet mevkiinde araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede aracın içinde bir ceset buldu. Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine takviye olarak olay mahalline jandarma suç araştırma dedektifleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan 6 saatlik çalışma neticesinde ölen şahsın Yılmaz Uyanık (37) olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ahmet M.’nin (39) boğuştuğu Uyanık’ı öldürüp, aracı yaktıktan sonra kaçtığının tespit edildiği ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Merzifon’da vahşet: Öldürdüğü şahsı araçla birlikte yaktı

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