Mesai arkadaşının kullandığı çöp kamyonunun altında kalan şoför öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediyenin çöp toplama aracında çalışan bir şoför, mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli şoför Zeki Kocatürk (48), sabah mesaisine başlamak için Zeytinli Mahallesi'nde bulunan garaja geldi.

Kullanacağı araca doğru yürüyen Kocatürk, mesai arkadaşı Hakan B'nin içinde bulunduğu kamyonun önünde yatan köpeği sevmek için eğildi. Kocatürk'ü görmeyen Hakan B, aracı çalıştırıp hareket edince ona çarptı.

Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Kocatürk için olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlilerince kamyonun altından çıkarılan Kocatürk, sağlık ekibine teslim edildi.

Edremit Devlet Hastanesinde kaldırılan Zeki Kocatürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hakan B. ise ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınarak Zeytinli Jandarma Karakoluna götürüldü.



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