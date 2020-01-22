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Mesai arkadaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.01.2020 18:04 | Son Güncelleme

-Kalp krizi geçirerek işyerinde vefat eden Milas Belediyesi personellerinden Gürer Demirci, belediye yöneticileri ve mesai arkadaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.Milas Belediyesi Toplantı ve Evlendirme Salonunda görevli personel Gürer Demirci, önceki gün mesai başında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

-Kalp krizi geçirerek işyerinde vefat eden Milas Belediyesi personellerinden Gürer Demirci, belediye yöneticileri ve mesai arkadaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.
Milas Belediyesi Toplantı ve Evlendirme Salonunda görevli personel Gürer Demirci, önceki gün mesai başında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Mesai saatinde biranda yere yığılan ve çevredekilerin ihbarıyla 112’nin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınan Demirci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.
Eski Eğitim Sen Milas Temsilcisi Mustafa Ali Demirci’nin kardeşi olan ve Milas Belediyesi’nde çalışan Demirci için dün Milas Hacıilyas Caminde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazını müteakiben Hacıilyas Camii’nde kılınan cenaze namazına Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, belediye yöneticilerinin yanı sıra CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan ve Süleyman Girgin ile çok sayıda belediye çalışanının katıldı. Cami bahçesine sığmayan kalabalık Demirci için cami dışında da saf tutarak namaza eşlik etti. Kılınan namazın ardından arkadaşlarının omuzlarında taşınan Gürer Demircinin cenazesi Milas Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

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