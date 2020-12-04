Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri: "Türk halkının Kudüs davasında durduğu yer çok stratejik"

ABDULLAH DOĞAN - Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "Türk halkının Kudüs davasında durduğu yer çok stratejik, güçlü ve tarihidir." dedi.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfının davetlisi olarak geldiği Konya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Filistin'in bağlarının güçlü olduğuna işaret etti.

"Filistin'in tarihi aslında Osmanlı ve Türkiye'nin tarihidir. Dolayısıyla bu tarih, birbirine geçmiştir." diyen Sabri, şunları söyledi:

"Kudüs'e de baktığınızda Osmanlı'nın, Türklerin, padişahların izlerini daima görürsünüz. Türk halkının Kudüs davasında durduğu yer çok stratejik, güçlü ve tarihidir. Asla durdukları yeri terk etmeyeceğini bildiğimiz bir konumdur. Konya'nın da tarihte bakıldığında Kudüs davasında durduğu yer açıktır, nettir. Anadolu Ajansına da Kudüs ve Filistin davasına verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim sesimizi bütün dünyaya duyuruyorlar. Allah onlardan razı olsun."