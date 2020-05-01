YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Mesire alanı projesi tamamlandı

Mesire alanı projesi tamamlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.05.2020 09:43 | Son Güncelleme

Zonguldak-Ereğli Karayolu’nun Kandilli Yolayrımı mevkisinde 2019’da yapımına başlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Projesi (BAKKA) tarafından desteklenen“Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi Projesi”nin çalışmaları tamamlandı.Kandilli Yolayrımı mevkisinde yapılan projede toplumun dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak yurdun güzelliklerine katkı sağlamak yöresel ürünleri topluma sunmak ve turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla 1 adet Şehir Ormanı ve 18 adet Mesire yeri kuruluşu gerçekleştirildiği belirtildi.Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar, Kdz.

Zonguldak-Ereğli Karayolu’nun Kandilli Yolayrımı mevkisinde 2019’da yapımına başlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Projesi (BAKKA) tarafından desteklenen“Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi Projesi”nin çalışmaları tamamlandı.
Kandilli Yolayrımı mevkisinde yapılan projede toplumun dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak yurdun güzelliklerine katkı sağlamak yöresel ürünleri topluma sunmak ve turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla 1 adet Şehir Ormanı ve 18 adet Mesire yeri kuruluşu gerçekleştirildiği belirtildi.
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar, Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Şefleri ile Gökçeler Mesire yerinde alanında incelemelerde bulundu. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklamada şu bilgilere yer verildi:”Gökçeler Mesire Yeri tüm yöresel ürün üreticilerini bir araya getirmek suretiyle zengin bir yöresel ürün satış merkezi hüviyetine kavuşma, kentlinin ve toplumun tüm katmanlarının hizmetine sunularak ekonomik ve kültürel açıdan önemli bir değer halini alma yönünde son safhaya geldiği görülmüştür. Devletimizin üst düzey yetkilileri ve başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm milletimizin özverili gayretleriyle Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen salgın ortamı tez zamanda bertaraf edildiğinde, mesire alanlarımız insanımızın ve tüm toplum kesiminin yine yoğun olarak bir araya geldiği cazibe merkezleri olmaya devam edecektir. Ülke olarak sabırlıyız, ümitliyiz, kararlıyız. Kurumsal olarak temel anlamıyla korumak, geliştirmek ve insanımıza çok yönlü yararlanma imkanı sunmak olan bu görevimiz kapsamında bir açıdan halk orman buluşma ünitesi olarak tesis edilen bu yer için Zonguldak Valiliğimize teşekkür ediyoruz”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Çiftlik evine kumar baskını

Çiftlik evine kumar baskını

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Zonguldak Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:03
Sabah
05:43
Öğle
12:55
İkindi
16:46
Akşam
19:57
Yatsı
21:30

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.