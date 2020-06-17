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Mesire alanında ceset bulundu

YALOVA HABERLERİ  | 17.06.2020 13:30 | Son Güncelleme

Yalova’nın Termal ilçesinde mesire alanında ceset bulundu.Üçazizeler mesire yerinde dolaşan vatandaşlar parçalanmış halde bir erkek cesedini fark etti.

Mesire alanında ceset bulundu

Yalova’nın Termal ilçesinde mesire alanında ceset bulundu.
Üçazizeler mesire yerinde dolaşan vatandaşlar parçalanmış halde bir erkek cesedini fark etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, vücudunun bir bölümü toprağa gömülmüş ve çürümüş bir ceset buldu. Yapılan incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu ve yaklaşık 10 gün önce öldüğü tespit edildi. Şahsın bir cinayete kurban gitme ihtimali üzerinde duran ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olay kimlik tespiti ve otopsi neticesinde netleşecek.

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Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Tuğçe Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Eylül Eczanesi
Cinarcik
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