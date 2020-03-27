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Mesire-ören yerleri ve piknik alanları, deniz kıyısında balık tutmak, spor ve yürüyüş yasaklandı

ANKARA HABERLERİ  | 27.03.2020 20:57 | Son Güncelleme

Mesire-ören yerleri ve piknik alanları, deniz kıyısında balık tutmak, spor ve yürüyüş yasaklandı

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında park, mesire ve piknik alanlarına yönelik genelge gönderdi.

Genelgeye göre, vatandaşların 28-29 Mart tarihleri başta olmak üzere il ve ilçelerdeki sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunmaları yasaklanacak. Karar, il ve ilçelerin durumuna göre hafta içinde de uygulanabilecek.

Kararlara uymayanlara yönelik idari para cezası ya da adli işlem uygulanacak. İl ve ilçelerde vali ve kaymakamlar tarafından belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşların gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz ve anons yapılacak.

Kolluk görevlileri, cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik içinde olanları zorunlu olmadıkça evlerinde kalmaları konusunda uyaracak.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri

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