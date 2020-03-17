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MESKİ, Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalıştayına katıldı

MERSİN HABERLERİ  | 17.03.2020 11:44 | Son Güncelleme

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi(MESKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri, ‘AFD-FRIT 2 Kapasite Geliştirme Programı’nda, Fransız Kalkınma Ajansı yetkilileri ile kapasitenin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmaları görüştü.Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından 10-12 Mart tarihleri arasında Gaziantep’te “Mültecilerden Etkilenen İllerde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Çalıştayı” düzenlendi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi(MESKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri, ‘AFD-FRIT 2 Kapasite Geliştirme Programı’nda, Fransız Kalkınma Ajansı yetkilileri ile kapasitenin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmaları görüştü.
Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından 10-12 Mart tarihleri arasında Gaziantep’te “Mültecilerden Etkilenen İllerde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya, MESKİ Genel Müdürlüğü, GASKİ Genel Müdürlüğü ve Kilis Belediyesi yetkilileri katıldı. Çalıştaya, MESKİ Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yardımcısı İrfan Korkmaz, Plan Proje Daire Başkanı Erkan Özkaya, Plan Proje Şube Müdürü Mesut Günay ile Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı personeli İnşaat Mühendisi Barış Başeren katıldı.
Programın ilk gününde MESKİ Genel Müdürlüğü ile AFD yetkilileri arasında yapılan ikili görüşmelerde, MESKİ tarafından gerçekleştirilen başarılı projeler, bu projelerden elde edilen tecrübeler ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik olarak yapılabilecek çalışmalar ele alındı. İhtiyaç tespit analizlerinin de yapıldığı görüşmelerde, MESKİ Genel Müdürlüğüne katma değer sağlayacağı düşünülen yeni projeler ile yürütülen teknolojik atılım süreci AFD yetkililerine anlatıldı.
Sonraki iki gün gerçekleştirilen oturumlarda ise “Proje Yönetimi”, “Gelir Getirmeyen Su Oranının Azaltılması”, “Faturalandırma Çalışmaları” ve “Enerji Verimliliği” konularında MESKİ Genel Müdürlüğü, GASKİ Genel Müdürlüğü ve Kilis Belediyesi ile ortak çalışmalar yapıldı. Çalıştayda, kurumlar arası örnek projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

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