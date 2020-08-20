YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Meslek liselerinde Maraş dondurması ustaları yetiştirilecek

Meslek liselerinde Maraş dondurması ustaları yetiştirilecek

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 20.08.2020 16:49 | Son Güncelleme

Meslek liselerinde Maraş dondurması ustaları yetiştirilecek

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MADO firması iş birliğinde, meslek liselerinde dondurma ustası yetiştirilmesi için protokol imzalandı.

Firmaya ait bir işletmede gerçekleştirilen protokol imza töreni ve tanıtım programına, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ve eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam katıldı.

Paydaşların imzaladığı ve gıda sektöründe ihtiyaç olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlaması hedeflenen protokolle, meslek liselerinde oluşturulacak bölümde, öğrencilerin Maraş dondurması üzerine eğitim alarak ustalaşması amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin yetiştirilmesi için hazırlanan projeden mutlu olduğunu söyledi.

Protokol kapsamında eğitime alınacak öğrencilerin mülakatla belirleneceğini ifade eden Yılmaz, "Kurul oluşturduk ve öğrencilerin nasıl alınıp yetiştirileceği konusundaki hususları belirledik. Meslek lisesi 9. sınıfı okuyan 90 öğrencimizin içerisinden eğitim için müracaatlar alındı." dedi.

Kanbur ise eskisi gibi usta, çırak yetişmeyen sektörün daha ileri gidebilmesi için böyle bir eğitime ihtiyaç olduğunu belirtti.

İstihdam alanlarını daha fazla genişletmeyi amaçladıklarını dile getiren Kanbur, şunları kaydetti:

"Dünyada sürekli büyüyen dondurma sektörüne paralel olarak nitelikli eleman ihtiyacı sorun oluyor. Hem bunu önlemek hem de öncü olmak maksadıyla burada bulunuyoruz. İnşallah bu okullarda yetişen gençlerimizle Kahramanmaraş ismi ve Türk bayrağının daha fazla tanıtılmasında rol almayı planlıyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:45
Öğle
12:41
İkindi
16:24
Akşam
19:26
Yatsı
20:48

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Çare Eczanesi
Onikisubat
Demircioğlu Eczanesi
Dulkadiroglu
Hüsna Eczanesi
Onikisubat
Onur Eczanesi
Onikisubat
Su Eczanesi
Onikisubat
Sümen Eczanesi
Dulkadiroglu
Yeni Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kahramanmaraş'ta satışa sunulan 120 kilogramlık keçi alıcısını bekliyor
Kahramanmaraş'ta satışa sunulan 120 kilogramlık keçi alıcısını bekliyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
70 yıllık evli çiftin sırrı: Basit çekişmeleri büyütmüyoruz
70 yıllık evli çiftin sırrı: Basit çekişmeleri büyütmüyoruz
Küçük kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
Küçük kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.