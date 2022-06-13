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Meslek liseliler, okullar için tenis masası mesaisinde

13.06.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Volkan Şeşen: - "Atölyemizde masa, raket ve filelerin metal tutamaçları üretiliyor. Günde 5 masa tenisi ekipmanını bitirerek kullanmaya hazır hale getiriyoruz"

CEM GENCO - Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, il genelindeki ilk ve ortaokul öğrencileri için masa tenisi ekipmanları üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında meslek lisesi öğrencileri, tenis masası, file tutamaçları ve raket üretimi gerçekleştiriyor.

Mobilya bölümü öğrencileri tarafından bir ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında, sabit ve katlanabilir olmak üzere 51 tenis masası yapılıyor.

Meslek lisesi öğrencileri, ağustos ayı içerisinde okullara spor ekipmanlarını teslim etmeyi amaçlıyor.

Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Volkan Şeşen, AA muhabirine, projeye masa tenisi ekipmanları üreterek destek verdiklerini söyledi.

Projeleri kapsamında Hatay genelindeki 40'ı ilk ve 11'i ortaokul olmak üzere 51 okula destek vereceklerini anlatan Şeşen, atölyelerinde 26'sı sabit ve 25'i de katlanabilen masa tenisi ekipmanı üretmeye başladıklarını belirtti.

Ekipmanların standartlara uygun şekilde hazırlandığını ifade eden Şeşen, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın projesine spor malzemeleri üretimi noktasında destek veriyoruz. 4 öğretmen ve 11 öğrencimizle çalışmalara katkı sağlıyoruz. Kendi atölyelerimizde öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından üretimler gerçekleştiriliyor. Atölyemizde masa, raket ve filelerin metal tutamaçları üretiliyor. Günde 5 masa tenisi ekipmanını bitirerek kullanmaya hazır hale getiriyoruz. Öğrencilerimiz bu projeyle yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar."

10. sınıf öğrencisi Behzat Çobanoğlu da atölyede masa tenisi ekipmanlarının kesiminden montajına ve boyasına kadar her şeyini kendilerinin yaptığını söyledi.

Projeyle ihtiyacı olan okullara destek olmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Çobanoğlu, çalışmada yer aldığı için mutlu olduğunu kaydetti.

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