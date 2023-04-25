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Meslek liseliler yemek artıklarını kedi ve köpek mamasına dönüştüren makine üretti

25.04.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri, yemek artıklarını kedi ve köpek mamasına dönüştüren makine geliştirdi.

Okulda, bazı kamu kurumları, oteller ve lokantalarda artan yemeklerin çöpe atılmasının önüne geçilmesi amacıyla bir proje hazırlandı.

Proje kapsamında uygun yemek artıklarını kedi ve köpekler için mama haline getiren makine üretildi.

Okul Müdürü Tayyip Sarı, AA muhabirine, okul olarak sıfır atığa büyük önem verdiklerini söyledi.

Her türlü atığın ülke ekonomisine nasıl kazandırılabileceği konusunda Ar-Ge ekibiyle farklı çalışmalar yaptıklarını aktaran Sarı, "Artık yemeklerin mamaya dönüştürülmesine yönelik çalışmada makine, metal ve otomasyon bölümü bir arada çalıştı. Birçok deneme yaptık. Mamanın uzun süre organik şekilde saklanması, hayvan dostlarımızın seveceği şekilde hangi karışımlardan oluşması gerektiğine ilişkin birçok alternatif yol denedik. En son bir başarı yakaladık ve prototip geliştirdik." diye konuştu.

ÇALIŞMA YAYGINLAŞTIRILACAK

Sarı, ilk denemenin Seydişehir Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tüm çalışmalarımızı Milli Eğitim Bakanlığımızın bilgisi dahilinde gerçekleştirdik. Bu çalışmamızın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in destekleriyle Türkiye genelinde yaygınlaştırılması kararı çıktı. Bu kapsamda bugüne kadar 20 ile teslimat yaptık, kalan illere de gerekli teslimatları yapacağız. Hem hayvan dostlarımızı memnun edecek hem de hayvanseverlerimizi, bizleri, herkesi mutlu edecek bir projenin içinde yer almaktan onur ve gurur duyuyoruz."

"PROJEMİZ ÇEVRE DOSTU BİR PROJE"

Makine Teknolojileri Alan Öğretmeni Alper Kılıç da yemek artıklarının 4 farklı makineyle en iyi şekilde işlenerek mama haline getirildiğini söyledi.

İlk makinenin kırıcı makine olduğunu ekmek ve kemik gibi gıda malzemelerinin burada küçük parçalara ayrıldığını, ikinci makinede fermantasyon işleminin yapıldığını anlatan Kılıç, daha sonra üçüncü makinede mamaların boyutlarının ayarlandığını, en son yaş mama olarak tüketilmeyecekse fırınlanarak kurutulduğunu dile getirdi.

Kılıç, sıfır atık kapsamında benzer çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ürünler sonucunda yemek atıklarını değerlendirmiş oluyoruz, projemiz çevre dostu bir proje. Bu yemek atıklarının mama haline gelmesiyle hayvanlarımızın da sağlıklı şekilde beslenmesini sağlıyoruz. Dostlarımıza dışarıdaki artık yemeklerden ziyade fermantasyonu yapılmış, yaş ve kuru mama haline getirilen mamaların verilmesi daha iyi olacaktır. Hayvanları seviyoruz, dolayısıyla böyle bir projede bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz."

Otomasyon Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi İsmail Samet Erdemir de "Hayvan dostlarımıza yardım ediyoruz. Otomasyon bölümü olarak makinelerin elektrik tesisatlarını, panolarının tasarımlarını yapıyoruz. Arkadaşlarım da ben de bu projede yer aldığımız için çok mutluyuz." dedi.

Aynı sınıf öğrencilerinden Burak Döner ise kendisinin de bir köpeği olduğunu belirterek, "Kaynaklarımızın kısıtlı olduğu şu zamanlarda atıklar geri dönüştürmek çok önemli. Bu projeyle hem evsel atıklarımızı değerlendirmiş oluyoruz hem de hayvan dostlarımıza yardımımız dokunuyor." ifadesini kullandı.

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