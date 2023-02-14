YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için uyku tulumu üretiyor

Meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için uyku tulumu üretiyor

14.02.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de meslek lisesi öğrencileri, tüm Türkiye’nin seferber olduğu deprem bölgesi için uyku tulumu üretimine başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalar aralıksız sürüyor. Bir yandan can kurtarmak için seferber olan ekipler, biryandan da soğukla mücadele ederek zorlu süreç geçiriyor. Seferberliğin başlatıldığı bölge için meslek liseleri de harekete geçti. Denizli’de de öğrenciler atölyelerinde deprem bölgesinde kurulan çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren depremzedeler için uyku tutulumu üretmeye başladı.

Halk Eğitimi Merkezileri usta öğreticileri, meslek lisesi öğretmenleri, öğrenciler ve kursiyerleri aralıksız olarak atölyelerde tulum dikimi yaparken, dikilen ürünler bir an önce paketlenerek, deprem bölgesine yola çıkmaları için hazır hale geliyor. Devam eden çalışmalar çerçevesinde okulların atölyelerinde kısa sürede 5 bin uyku tulumu üretimi tamamlanacak. İlk etapta üretilen bin 280 adet tulum Malatya bölgesine gönderilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybettiAlevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Gaziantep'te enkaz altında kalarak şehit olan yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandıGaziantep'te enkaz altında kalarak şehit olan yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'taki züccaciye dükkanı depremi hasarsız atlattıKahramanmaraş'taki züccaciye dükkanı depremi hasarsız atlattı
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 14 Şubat Salı

İmsak
06:27
Sabah
07:48
Öğle
13:23
İkindi
16:20
Akşam
18:47
Yatsı
20:04
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.