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Meslek lisesi öğrencilerinden kedi, köpek ve kuşlara yuva

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.02.2020 09:12 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da meslek lisesi öğrencileri derslerinde kullandıkları tahtalardan arta kalan malzemelerle kedi, kuş ve köpeklere ev yaptı.

Bayrampaşa’da meslek lisesi öğrencileri derslerinde kullandıkları tahtalardan arta kalan malzemelerle kedi, kuş ve köpeklere ev yaptı. Öğrenciler yaptıkları kuş yuvalarını, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile birlikte parka yerleştirdi.
Bayrampaşa’da İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören lise öğrencileri derslerinde kullandıkları tahtalardan kalan parçalarla kedi, kuş ve köpeklere ev yaptı. Öğrencilerin yaptığı evler, Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi. Sabri Akpınar Parkı’nda bir araya gelen öğrenciler, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile birlikte yuvaları hayvanlar için yerleştirdi. Başkan Aydıner, kuş evlerini yerleştirebilmek için itfaiye merdivenine çıktı. Ardından Dünya Kedi Günü’ne de atıfta bulunulan etkinliğe katılanlar günün anısına parka bir ağaç dikti. Okullarında yaptıkları çalışmalardan artan malzemelerden oluşturdukları yuvalarla soğuk havalarda hayvanlar için büyük bir duyarlılık örneği gösteren liselileri, Başkan Aydıner de tebrik etti. Aydıner, sokak hayvanları için ilçedeki çalışmaların süreceğini de dile getirdi.

“Bu bir duyarlılık projesi”
Öğrencilerin hayvanlar için gösterdiği büyük duyarlılığın örnek olduğunu ve herkesin hayvanlara karşı daha sağduyulu davranması gerektiğini belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bu bir duyarlılık projesi, İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle beraber bütün bunları yapmıştık. Onların ellerinden bu çıktı, İnşallah bundan sonra da atölye devam edecek. Hem köpek, kedi hem de ağaçlara diktiğimiz kuş yuvalarıyla birlikte İnşallah Bayrampaşamızı süsleyeceğiz. Hemen hemen bütün parklarımıza da bunları yerleştireceğiz. Dünya Kediler Günü münasebetiyle de ben buradan sesleniyorum onları sevelim, sahiplenelim. Bugünkü projenin unutulmaması için biz bir de ağaç dikiyoruz. Zaten sık sık ağaç dikiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Elimizdeki parçalarla beraber hayvanlara kış ortamında bir yuva yaptık”
Sokak hayvanları için bir şeyler yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Onur Çalışkan, “Bugün burada hayvanlara barınacakları bir imkan sunmak için elimizden geleni yaptık. Elimizdeki parçalarla beraber hayvanlara kış ortamında bir yuva yaptık. Başkanımız da duyarlı bu konularda. Bizde elimizden geldiği kadar hayvanlara sıcak bir yuva sağladık” şeklinde konuştu.

“Evleri getirdik hayvanlarımız için yerleştireceğiz”
Sokak hayvanlarına karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade eden lise öğrencilerinden Arif Korkmaz, “Başkanımıza bu konularda duyarlı olduğu için teşekkür ediyoruz. Parklarda hayvanlar daha çok olduğu için bu alanı tercih ettik. Kendileri de sağ olsun ilgilendiler. Şimdi de evleri getirdik hayvanlarımız için yerleştireceğiz” dedi.

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