Meslek lisesinde gelin, damat ve davetliler için "kombin" maske üretimi

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'da, Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde idareciler, kadın meslek dersi öğretmenleri ve öğrenciler tarafından düğünlerde kullanılmak üzere özel tasarım maskeler üretiliyor.

Lisenin Moda Tasarım Teknolojileri Alanında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede normalleşme sürecinde düğünlerde maske takma zorunluluğu bulunması nedeniyle hem gelin ve damatlar hem de davetliler için giysileri ve zevklerine göre tasarım maske üretimine başlandı.

Salgın başladığında gönüllülük esasıyla cerrahi maske üreterek sürece katkıda bulunan okulda 3 idareci, Alan Şefi Aynur Kırıcı ve 7 öğrenci yine gönüllülük esasıyla maske üretiminde görev alıyor.

Gelinliklere uygun taş ve desenlerle süslenen, damatlar için de kravat ve mendiliyle uyumlu maskeler dikiliyor.

"Kombin maske" tasarımlarında, düğünlere gelen çocuklar da unutulmadı. Öğretmen ve öğrenciler, çocukların sevdikleri çizgi film karakterlerinin yer aldığı tasarımlar yapıyor.

- "Maskeler hayatımızın bir parçası oldu"