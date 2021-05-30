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Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki 35 binden fazla öğretmene ilk yardım eğitimi verildi

30.05.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "Bu öğretmenlerimizden 11 bin 715'i uygulamalı eğitimlerini de başarı ile tamamladılar"

SEFA ŞAHİN - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde yer alan okullardaki 35 bin 328 öğretmene teorik ilk yardım eğitimi verildi.

MEB'in okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında somut adımlar atılmaya devam ediliyor.

Seçilen okulların altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek kapsamında seçilen okullara bugüne kadar yaklaşık 500 milyon lira yatırım yapıldı.

Projenin hedeflerinden bir tanesi de bu okullarda görev yapan yaklaşık 48 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verilmesiydi. Bu kapsamda şu ana kadar 35 bin 328 öğretmenin ilk yardım teorik eğitimi alması sağlandı.

Bu öğretmenlerden 11 bin 715'i uygulamalı eğitimlerini de alarak ilk yardım eğitimlerini tamamladı. Bakanlık, haziran sonuna kadar öğretmenlerin tamamının uygulamalı eğitimlerini bitirmelerini hedefliyor.

- 243 bin 176 öğretmene mesleki gelişim eğitimi verildi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 ay önce başlatılan proje ile bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmayı, diğer taraftan da okullar arası başarı farklarını azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Yönetici ve öğretmenlerin proje farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek amacıyla düzenlenen 4 bin 349 eğitime, 90 bin 958 okul yöneticisi ve öğretmenin katıldığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Proje kapsamındaki okul yöneticilerine yönelik 1821 kişisel gelişim ve liderlik eğitimi düzenlendi. Söz konusu eğitimlere 9 bin 224 okul yöneticimiz katıldı. Proje kapsamında 67 bin 500 öğretmene ölçme ve değerlendirme eğitimi, 40 bin 166 meslek öğretmenimize de fikri mülkiyet ve sınai haklar eğitimi verildi.

Öğretmenlerimize yönelik ilk yardım eğitiminde de büyük aşama kaydettik.​​​​​​​ 35 bin 328 öğretmenimiz ilk yardım teorik eğitimlerini tamamladılar. Bu öğretmenlerimizden 11 bin 715'i uygulamalı eğitimlerini de başarı ile tamamladılar. Böylece şu ana kadar bu okullarımızdaki öğretmen ve yöneticilerimize yönelik düzenlediğimiz eğitimlere 243 bin 176 öğretmenimiz katıldı. Bir başka deyişle öğretmenlerimiz en az 5 farklı mesleki gelişim eğitimi almış oldular. Tüm eğitimler planlandığı gibi ilerliyor."

Bakan Yardımcısı Özer, projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına, Dr. Sevil Uygun İlikhan ve Dr. Aylin Şengün Taşçı ile 81 il müdürü, öğretmenler ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

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