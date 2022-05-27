"Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi" Samsun'da tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen "Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi"nin (METYAP) tanıtımı Samsun'da gerçekleştirildi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, proje kapsamında mesleki eğitimdeki düzenlemeler ve bunların işletmelerle öğrencilere faydalarını önceleyeceklerini söyledi.

Anadolu'da Ahi Evran'ın 12. yüzyılda kurduğu ahilik sisteminin çıraklık eğitim uygulamalarının temelini oluşturduğuna işaret eden Akgül, "19 Haziran 1986'da çıkarılan kanunla bugünkü çıraklık eğitim uygulamaları, ülke genelinde başladı. Türkiye genelinde mesleki eğitim öğrenci sayısını 500 bine çıkardık. İnşallah 2022 yılı sonunda hedefimiz 1 milyona ulaşmak." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de iş dünyasına kalifiye eleman yetiştirilmesinin ülkenin iktisadi ve sosyal gelişimine doğrudan etkileri bulunduğunu vurguladı.

Vasıflı iş gücünü sektöre hazırlayarak milli ekonomiye paha biçilmez değerler kazandıran meslek liselerinin her zaman el üstünde tutulması gerektiğine dikkati çeken Yiğit, "METYAP kapsamında öğrencilerimiz, 4 yıllık mesleki eğitim programının ilk iki yılında haftada bir günü okulda, diğer günleri iş başında usta öğretici gözetiminde geçirerek uygulamalı eğitim alacak. Ortaokul mezunu olup liseye kayıt yaptıramayan veya kayıt yaptırdığı halde devam edemeyen tüm öğrencilere kayıt yenileme hakkı tanınmakta. Kayıt yaptıran tüm öğrenciler programı tamamladıklarında lise diploması alacak." diye konuştu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır ise gençlerin ve ailelerinin üniversite öğrenimine odaklandığı bugün uygulamalı meslek eğitiminin gençler ve işletmeler için daha önemli hale geldiğinin görüldüğünü kaydetti.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Savaş Kiraz da özellikle kalifiye eleman konusunda sıkıntı yaşadıklarını ve projeyi önemsediklerini ifade etti.

