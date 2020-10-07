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Meslektaşları ve sevenleri Kaya’nın masasına karanfil bırakarak dua etti

VAN HABERLERİ  | 07.10.2020 17:00 | Son Güncelleme

Van’da geçen hafta yeni tip korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, çiçeklerle anıldı.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde korona virüs tedavisi gören Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya’nın vefatı, meslektaşları, avukatları ve adliye personellerinde üzüntüye neden oldu.

Meslektaşları ve sevenleri Kaya’nın masasına karanfil bırakarak dua etti

Van’da geçen hafta yeni tip korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, çiçeklerle anıldı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde korona virüs tedavisi gören Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya’nın vefatı, meslektaşları, avukatları ve adliye personellerinde üzüntüye neden oldu. Cana yakınlığı, güler yüzü ve hayvanlara olan sevgisiyle herkesin takdirini kazanan Kaya’nın odası mesai saatleri içinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Meslektaşları ve sevenleri Kaya’nın masasına karanfil bırakarak dua etti.

Meslektaşları ve sevenleri Kaya’nın masasına karanfil bırakarak dua etti

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