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Meslektaşlarını koronavirüsten korumak için siperlik ürettiler

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.03.2020 11:52 | Son Güncelleme

Koronavrüs salgınında hastalara müdahale eden meslektaşlarını korumak isteyen doktor, teknisyen ve tekniker, evlerinde bulunan 3D yazıcılarla siperlik üreterek, meslektaşlarına ücretsiz dağıtıyor.Kayseri’nin Özvatan ilçesinde Aile Hekimliği yapan Dr.

Koronavrüs salgınında hastalara müdahale eden meslektaşlarını korumak isteyen doktor, teknisyen ve tekniker, evlerinde bulunan 3D yazıcılarla siperlik üreterek, meslektaşlarına ücretsiz dağıtıyor.
Kayseri’nin Özvatan ilçesinde Aile Hekimliği yapan Dr. Cengiz Tekdemir, Laboratuvar Teknikeri Murat Çopur, Röntgen Teknisyesi Ali Murat Köletelioğlu, koronavirüs salgınında hastalara müdahale eden ve risk altında bulunan meslektaşlarını korumak için siperlik üretmeye başladı.
Bir diş hekiminin ünitesinin arızalanması ve ünitenin dışarıdan temin maliyetinin yüksel olması sonrasında 3D yazıcı alarak bu sıkıntıyı en az maliyetle giderdiklerini anlatan Aile Hekimi Dr. Cengiz Tekdemir, "Bu şekilde 3D merakımız başladı ve yaptığımız çizimlerle diş ünitesini tamir ettik. Daha sonra arkadaşlarımızın çeşitli medikal ihtiyaçlarını ücret talep etmeden hobi amaçlı olarak 3D yazıcıda üreterek gidermeye başladık" dedi.
Dr. Tekdemir, koronavirüsün insan sağlığını ciddi derecede tehdit etmesi ile birlikte doktorların da risk altında olduğunu belirterek, "Bugünlerde de koronavirüsten dolayı ihtiyacımız olan siperlik için 3D yazıcımıza bir model çizdik. 3D yazıcımızda bu siperliği ürettik. Şuanda da tamamen ücretsiz olarak etrafımızdaki sağlık kurumlarına, aile hekimlerine, devlet hastanelerine, arkadaşlarımıza hediye ediyoruz" diye konuştu.
Koronavirüs salgını ile birlikte çalışmalara başladıklarını anlatan Dr. Tekdemir, "Öncelikle ihtiyaçlarımız belirledik. İhtiyaçlarımızı belirledikten sonra böyle bir tasarım yaptık. Şuanda kendi acil servisimizde kullanmaya başladık. Diğer arkadaşlarımıza da günlük üretim kapasitemizin yettiği kadarı ile vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar arkadaşlarımız ve kendimizi korumak amacı ile üretimler yapıyoruz" diyerek, "Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüz bu salgında malzeme konusunda bize gerekli destekleri veriyor ancak biz de arkadaşlarımıza kendi çabamız ve imkanlarımız dahilinde destek vermek istedik ve bu üretime başladık“ ifadesinde bulundu.
Röntgen Teknisyeni Ali Murat Köletelioğlu ise, "3 boyutlu cihazlarımızı tamamen kamu yararına kullanıyoruz. Hastanemizde ihtiyacımız olan malzemeleri dışarıdan edinme yolu çok pahalıya geliyor. Bizde böyle kedimiz üreterek elimizden gelen desteği sağlayarak kurumumuza bir nebze faydamız oluyor. Doktorumuz Cengiz Bey’in tasarımı ile işleri yapıyoruz. İhtiyacımız olan malzemeleri kendimiz tasarlayıp kendimiz üretebiliyoruz. Bundan herhangi bir kar elde etmiyoruz gelirde beklemiyoruz. Bizim yaptığımız tasarım bizim bölgemize göre en uygun olan tasarım. Biz bunu ortalama 3.5 saat ile 4 saat arasında 1 tane yapabiliyoruz. Elimizdeki imkanlar ile yapmaya çalışıyoruz. Sürekli makinalar başında duramıyoruz. Günlük en fazla 10 yada 15 adet üretim yapabiliyoruz" dedi.
Aile Hekimi Dr. Tekdemir, nöbet çıkışlarında üretim yaptıklarının altını çizerek, daha önce hastalar için acil butonu, Braille alfabesi ile engellileri yönlendirecek levhalar geliştirdiklerini söyledi ve son olarak koronavirüs nedeniyle kapı açma aparatı geliştirdiklerini ve bunları ücretsiz olarak meslektaşlarına hediye ettiklerini bildirdi.

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