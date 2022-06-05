Messi 5 gol attı, Estonya'yı yerle bir etti! Hayranları neredeyse sokağa dökülecek! Rakip kaleciyi gole boğdu...

Messi yine çıldırdı! Arjantin Milli Takımı ile Thomas Haberli'nin yönetimindeki Estonya Milli Takımını gole boğdu. Maçın başrolünde ise yine Messi vardı... İspanya'nın El Sadar Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arjantin 5-0 kazanırken, Güney Amerika ekibin tüm golleri Lionel Messi'nin ayağından geldi.

UZUN ZAMAN SONRA KENDİNE GELDİ

Uzun zamandır gol yollarında suskun olan Messi bir açıldı pir açıldı... İlk golünü 8. dakikada penaltıdan kaydeden Messi, 45, 47, 71 ve 76. dakikalarda bulduğu goller ile takımını galibiyete taşıdı.

Lionel Messi, bu maçla birlikte Arjantin Milli Takımı forması altında 86. golünü kaydetmiş oldu ve milli takım formasıyla bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Daha önce bu sayıya 1941 yılında Kolombiya Milli Takımı formasıyla Juan Marvezzi ve 1942 yılında yine Kolombiya formasıyla Jose Moreno ulaşmıştı.



