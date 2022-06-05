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  4. Messi 5 gol attı, Estonya'yı yerle bir etti! Hayranları neredeyse sokağa dökülecek! Rakip kaleciyi gole boğdu...

Messi 5 gol attı, Estonya'yı yerle bir etti! Hayranları neredeyse sokağa dökülecek! Rakip kaleciyi gole boğdu...

05.06.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazırlık maçında Arjantin ile Estonya milli takımları arasında oynanan maça 5 gol atan Lionel Messi damga vurdu. Messi hayranları bu olayın ardından derin bir nefes aldı. Yıldız oyuncu bu sene PSG ile geçirdiği sezonda pek varlık gösterememiş ve sevenleri üzmüştü. Estonya karşısında attığı 5 gol hem kendisine hem de hayranlarına büyük moral oldu.

Messi 5 gol attı, Estonya'yı yerle bir etti! Hayranları neredeyse sokağa dökülecek! Rakip kaleciyi gole boğdu...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Messi yine çıldırdı! Arjantin Milli Takımı ile Thomas Haberli'nin yönetimindeki Estonya Milli Takımını gole boğdu. Maçın başrolünde ise yine Messi vardı... İspanya'nın El Sadar Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arjantin 5-0 kazanırken, Güney Amerika ekibin tüm golleri Lionel Messi'nin ayağından geldi.

UZUN ZAMAN SONRA KENDİNE GELDİ

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Uzun zamandır gol yollarında suskun olan Messi bir açıldı pir açıldı... İlk golünü 8. dakikada penaltıdan kaydeden Messi, 45, 47, 71 ve 76. dakikalarda bulduğu goller ile takımını galibiyete taşıdı.

Lionel Messi, bu maçla birlikte Arjantin Milli Takımı forması altında 86. golünü kaydetmiş oldu ve milli takım formasıyla bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Daha önce bu sayıya 1941 yılında Kolombiya Milli Takımı formasıyla Juan Marvezzi ve 1942 yılında yine Kolombiya formasıyla Jose Moreno ulaşmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Lionel Messi
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