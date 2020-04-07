Messi Barcelona'dan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Javier Tebas, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin İtalyan kulübüne transfer olma olasılığıyla ilgili bir soruya ise şu cevabı verdi:

"GİDERSE DE BİR DRAM OLMAZ"

Tebas, "Messi'nin gelmesinin Serie A'nın (İtalya 1. Futbol Ligi) borç ile yüksek ve düşük maaş dengesizliğinden dolayı yaşadığı soruna çözüm olacağını düşünmüyorum. Serie A'daki durum stresli ve bu ekonomik sorunlar kesinlikle Messi ile düzelmiyor. Messi'nin İspanya'da kalmasını isterim ama giderse de bir dram olmaz. Cristiano Ronaldosuz La Liga'nın para kaybedeceğini söylemiştim ama tersine kazandı. Hatta Portekiz'de bile. Büyük futbolcular yardımcı oluyorlar ama bir lig için belirleyici değiller." dedi.

