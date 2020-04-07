Messi Barcelona'dan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Javier Tebas, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin İtalyan kulübüne transfer olma olasılığıyla ilgili bir soruya ise şu cevabı verdi:
Tebas, "Messi'nin gelmesinin Serie A'nın (İtalya 1. Futbol Ligi) borç ile yüksek ve düşük maaş dengesizliğinden dolayı yaşadığı soruna çözüm olacağını düşünmüyorum. Serie A'daki durum stresli ve bu ekonomik sorunlar kesinlikle Messi ile düzelmiyor. Messi'nin İspanya'da kalmasını isterim ama giderse de bir dram olmaz. Cristiano Ronaldosuz La Liga'nın para kaybedeceğini söylemiştim ama tersine kazandı. Hatta Portekiz'de bile. Büyük futbolcular yardımcı oluyorlar ama bir lig için belirleyici değiller." dedi.
Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!
Falcao'ya dev teklif
Ronaldinho'ya bir şok da koronavirüsten!
Sörloth özel uçakla ülkesine döndü
B. Münih yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe'den transfer hamlesi!
Fatih Terim'i üzen haber!
Alex de Souza'nın hocalık kariyeri başlıyor
Beşiktaşlı yöneticiden açıklama! "Ligleri tescil edelim"
Bayern Münih'ten şaşırtan karar!
Trabzonspor'dan koronavirüs izni!
G.Saray'a Pato'dan mesaj!
Arda Turan Survivör'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!
Zico'dan flaş Neymar açıklaması!
3 futbolcu koronavirüsü yendi
Beşiktaş'tan rekor bağış!
Okuyucu Yorumları 0 yorum